– Dette er nesten katastrofalt. Hvor mange skal bli syke og få dårligere helse fordi vi skal spare til nytt sykehus? spør Anne Mathilde Hanstad, kommuneoverlege og fastlege i Strand.

I dag, tirsdag, skal sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne og hennes ledergruppe fatte beslutning om 12 sengeplasser ved Ryfylke distriktpsykiatriske senter (DPS) på Randaberg skal legges ned. Nedleggingen er beregnet i gi en innsparing på 18 millioner kroner, men noen av pengene skal også brukes til å vri mer kapasitet fra døgn- til dagbehandling.

Men kommuneoverlegene i Ryfylke, det vil si Strand, Finnøy, Rennesøy og Randaberg, er svært bekymret over planene og har derfor skrevet brev til sykehusledelsen. Her heter det blant annet:

«Vi er bekymra for at ei endring i organisering av poliklinikk og ambulant team skal få negative følger for pasientane og samarbeidet mellom fagpersonar og lokal DPS. Vi er bekymra for auka avstand og mindre vektlegging av samarbeid frå DPS si side. Det er i kommunen brukarar av DPS bur og lever sine liv, samarbeidet mellom lokalt kommunalt helsepersonell og poliklinikk/ambulant team bør difor vere minst like omfattande som i dag.»

– Rammer de svakeste

– Vi frykter at et slikt vedtak vil gå ut over de som ikke har noen stemme, nemlig de alvorlig syke. For de med alvorlig psykisk sykdom er det viktig å ha en seng å komme til der de kjenner personalet og kan få kjente rammer og behandling. I dag kan disse pasientene gå til sin fastlege når de kjenner at de blir syke og trenger en innleggelse, sier Hanstad.

I Ryfylke er dessuten avstandene mye større enn i eksempelvis Stavanger.

– Her har de alvorlig syke pasientene et godt forhold til fastlegene sine, mens de ambulante teamene ikke er tilgjengelig på kvelder og i helger. Jeg lurer på hvordan de skal fungere dersom de skal reise fra Stavanger til Strand og om vi blir så kjent med dem at det er hensiktsmessigå bruke teamene. Pasientene må få hjelp der de bor, sier Hanstad.

Hun forklarer at for mange psykisk syke er det spesielt kvelder og helger som er vanskelige.

Marie von Krogh

– Da er de alene med sin utrygghet, angst og fortvilelse. Jeg er redd for at når sengene legges ned, kan det være at de med kroniske lidelser blir veldig mye sykere før de må legges inn akutt. Jeg kjenner mine pasienter og kan få tak i dem før de blir så syke, sier hun.

Hanstad mener også at nedleggingen går ut over pårørende som trenger avlastning.

Trenger avlastning

En av de pårørende som i mange år har hatt gode erfaringer med Ryfylke DPS, er Bjørn Lyse.

– Pårørende trenger litt hvilepauser og pasientene skjerming. Tidligere ble tilbudet på Strand lagt ned og pasientene overført til Randaberg. Nå forsvinner tilbudet på Randaberg også. Det er tragisk. At tilbudet er nært og forutsigbart er avgjørende for mange, i tillegg til at det er et sted vi kan gå og be om litt hjelp. Da slipper vi å gå den lange veien via legevakten og kanskje til og med innleggelse med tvang, sier han.

Klinikksjef Helle Schøyen ved Helse Stavanger skriver i sitt svar til legene at de polikliniske og ambulerende tjenestene fortsatt blir værende på Randaberg og Jørpeland. For pasienter som ikke har behov for innleggelse vil reiseveien ikke bli lenger.

Når endelig beslutning er fattet, skal det lages en plan for gjennomføring.

«En del av dette vil omhandle styrking av akutt ambulante tjenester, ettervern og klinikkens opptaksområde. I dette arbeidet vil kommunene bli involvert, og vi håper en eller flere av kommunelegene kan være med i dette.»