Pris til Re-naa Restaurant

Eier Toril Renaa synes det er stas at de vant for det som står deres hjerte nærmest, nemlig kompetanseutvikling av eget personale.

– Jeg føler at vi nå blir tatt på alvor. Jeg håper dette betyr at vi gjør noe rett og at folk blir oppmerksomme på oss, mer enn at vi bare en restaurant, sier hun.

Prisen var et diplom og et kunstverk av Kjell Pahr-Iversen.

Nå er det høysesong for ekteparet Renaa. Både fredag kveld og lørdag skal de jobbe i restauranten, men søndag arrangerer de julelunsj for personalet.

– Vi får se om vi kanskje kan få planlagt en liten feiring da, sier Renaa.

Deles ut årlig

Prisen har i 10 år blitt tildelt personer eller virksomheter som har bidratt til deling av kompetanse og læring både eksternt og internt i Stavanger-regionen.

Juryen bestod av Kristin Gustavsen, nestleder i Næringsforeningens styre, Bjørg Kaspersen, initiativtaker til prisen, fjorårets prisvinner Christian Rangen og administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge.

Juryens begrunnelse

– Årets vinnere viser en raushet, et engasjement og en deleglede langt utover det vanlige. En slik innsats fortjener å bli premiert, sier Harald Minge administrerende direktør i Næringsforeningen i en pressemelding.

I begrunnelsen står det at Re-naa var den første i Norge, utenfor hovedstaden, som ble tildelt Michelin-stjernen. Vinneren har framsnakket og profilert Rogaland som matfylke og er en stor lærebedrift som er opptatt av ansattes egenutvikling. De har ansatte som jevnlig deltar i konkurranser på ulike nivåer.

– Årets vinnerbedrift drives av et driftig ektepar. Sammen står de bak tre spisesteder med ulike konsepter i Stavanger sentrum. Virksomheten har totalt 67 ansatte, hvorav ti er lærlinger. De jobber hardt og systematisk med kvalitet, kompetanseheving og kunnskapsdeling, og de leverer på et ekstremt høyt nivå i alle ledd, sier Minge.

