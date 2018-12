Maks-regel kan hindre 92.000 i bomutgifter i Ryfast

JØRPELAND: I verste fall må bilpendlerne betale 92.000 kroner i Ryfast-bommen. For å begrense pendlerutgiftene går rådmannen i Strand inn for passeringstak for personbiler, og mener dette også bør vurderes for tunge kjøretøy.