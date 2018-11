Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk ved 22.30-tiden lørdag kveld melding om at en seilbåt tok inn vann utenfor Siragrunnen.

- Det var en litt uklar melding, men vi har sendt ut ressurser for å hjelpe dem, sier redningsleder Kjetil Hagen lørdag kveld.

Losbåt, redningsskøyte og et Sea King-helikopter ble sendt mot havaristen.

- Vi har lokalisert båten, og Sea King-helikopteret heiser nå opp personen som var om bord og vedkommende fraktes til sykehuset, status er foreløpig uavklart, sier Hagen klokken 23.55 lørdag kveld.

Søndag morgen sier Siv Namork i Hovedredningssentralen at situasjonen er avklart og at seilbåten har blitt slept i land av RS «Kaptein Skaugen». Namork vet ikke hvorfor seilbåten tok inn vann, og sier at det eventuelt er opp til andre å undersøke.

- Personen trengte medisinsk bistand da vi fant ham, og derfor besluttet vi å bruke Sea King-helikopteret for å frakte personen til Stavanger universitetssjukehus, sier Namork.