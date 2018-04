Facebook kan ikke godta at disse solstrålene er «Vårens glade piker»

Spør de lokale kunsthåndverkerne, Toril Serigstad Opstad, Viola Mellemstrand Krans og Liss-Mona Vammer-Pettersen, og ler bare mer og mer når de svarer på sitt eget spørsmål.

Aftenbladet møter dem tirsdag ettermiddag utenfor verkstedet til Klara Pil på Lyefjell.

Litt seinere, samme kveld, er den mektige Facebook-sjefen Mark Zuckerberg kalt inn til høring i Kongressen i USA etter at det i forrige måned ble kjent at Cambridge Analytica har samlet inn personopplysninger fra om lag 87 millioner Facebook-brukere og solgt analyser av materialet blant annet til Donald Trumps valgkamp.

Også på det lille tettstedet i Time er Mark Zuckerberg tema denne kvelden for et arrangement lørdag som bare skal prise at det igjen er vår på Jæren.

-Zuckerberg bør legge seg flat, og beklage at vi ikke får være det vi er, sier damene.

Hver vår i seks år nå har de invitert til treff med «Vårens glade piker», et arrangement som denne gang samler 11 håndverkere fra mange deler av fylket.

– Vi har avtale med våren, den starter ikke før vi har hatt vårt treff, sier Liss-Mona Vammer-Pettersen, eller Klara Pil som hun bare kalles.

Ugyldig

Men da de prøvde å reklamere for arrangementet med å opprette en egen side på Facebook, ble de stoppet. De har prøvd flere ganger. Også i år. Alltid med samme resultat:

"Vårens Glade Piker" er ugyldig. Velg et annet navn, og prøv på nytt."

Toril Serigstad Opstad, som driver Kalligrafikjelleren på Nærbø, har prøvd å finne ut hvorfor de stoppes.

– Jeg klarer ikke å finne en formell grunn. Om det går på ord eller regler. Facebook viser bare til generelle retningslinjer for nettsamfunnet, forklarer Serigstad Opstad.

Facebook tar grep

Der skriver Facebook at de kan fjerne innhold, deaktivere brukerkontoer og samarbeider med politimyndighetene når de mener det er en reell risiko for fysisk skade eller direkte trusler mot den offentlige sikkerheten.

På Lyefjell tror de ikke avslaget ligger der. De mener også at de opptrer høflig, selv om de ler og tuller mye.

Men i regelen om å opptre høflig, ligger også hatefulle utsagn, voldelige/støtende innhold og begrepet nakenhet:

Nakenhet?

«Vi begrenser visningen av nakenhet fordi enkelte grupper i vårt globale samfunn er spesielt følsomme overfor denne typen innhold – spesielt på grunn av deres kulturelle bakgrunn eller alder.»

Facebook medgir at retningslinjene deres noen ganger kan være litt mer stivbente enn de ønsker.

«Vi fjerner bilder av personer som viser kjønnsorganer eller som fokuserer på fullstendig blottede rumper. Vi begrenser også noen bilder av kvinnebryst hvis de viser brystvorten, men vi tillater alltid bilder av kvinner som ammer barn, eller som viser arrene etter mastektomi. Vi tillater også bilder av malerier, skulpturer og annen kunst som fremstiller nakne figurer.»

Utdøende håndverk

– Kan det være at Facebook tror vi er det de i gamle dager kalte gledespiker? smiler Klara Pil.

Hun lever av å være kurvmaker, et gammelt utdøende håndverk som hun holder i live med kurs i det som var Televerksbygget på tettstedet.

Geir Sveen

Geir Sveen

– Du skal se Mark Zuckerberg vet mer enn noen aner, lyder det lurt fra damene.

Rett etterpå tar sjefen sjøl ansvar for alt som skjer i Facebook.

– Det er min feil, og jeg beklager at det har skjedd. Jeg startet Facebook, jeg styrer det, og jeg er ansvarlig for det som skjer her, sa Zuckerberg i høringen i Kongressen.

Fra Lyefjell sender de etterpå «tommelen opp beskjed» til Aftenbladet. De lot seg heller ikke stoppe. Lørdag inviterer de fortsatt til salgsutstilling med håndverkere som lager alt fra glass til såpe og tresko. Fortsatt på Facebook, nå under siden «Glad vår». Den ble akseptert.

– Men vi er likevel Vårens glade piker, forsikrer de tre damene, som denne lørdagen også får inn rullende mexicansk mat for dem som følger fem-seks fargerike sykler som veiskilt inn fra Bryne til treffet i fjellet opp mot Lyefjell.

Disse deltar:

Stavanger glassblåseri, I:ull, Klara Pil, Viola Mellemstrand Krans fra Bornholm, Madame Mim, Perlehagen, Eik treskofabrikk, Nina filtmaker, Såpekjøkkenet, Kalligrafikjelleren og La Mexicana.