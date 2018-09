Arkitektur- tidsskrift fikk følelsen av å være i en pågående invasjon fra verdensrommet på Bryne

– Ingen tvil om at den nye plassen på Bryne er veldig i tråd med Kaizers Orchestra-universet, som alltid har vore «larger than life».

I alle fall er det større enn hverdagslivet på Bryne,der flere av bandmedlemmene vokste opp, skriver Even Smith Wergeland i sin kritikk over åtte sider i høstens utgave av tidsskriftet.

Verdifull opprusting

Smith Wergeland er arkitekturhistoriker og førsteamanuensis ved AHO, men vokste opp på Bryne, og liker det han har kommet hjem for å se:

Les om Ståle Økland som jærbu:

– Hvordan kan en flyktning fra Syria klare å bli jærbu, når jeg ikke klarte det?

Tidligere Jærblad-redaktør om Økland-kommentar: - Tror ikke det er verre å bli jærbu på Jæren enn å bli bergenser i Bergen

– Det har blitt en verdifull opprusting av et neglisjert areal i sentrum. Det er langt mer enn en plass, det er et fleksibelt torg som bukter seg rundt det historiske møllemiljøet.

Han skriver at Dimensjon rådgivning, nå Sweco, har hatt det overordnede ansvaret med landskapsarkitekt Astrid Norland (varaordfører i Strand, red anm.) som prosjektleder. Konseptet er basert på kjente innslag fra scenedesignen til Kaizers Orchestra, som oljefat og stålamper. Chesterfield- møblene i betong blir også trukket fram som et element som spiller direkte på plysj og maskineri-estetikken til Kaizers.

Denne Chesterfielden er ikke dumpet, men laget for å stå ute

Chesterfield holdt ikke

Men sofaen og to stoler varte bare i en god uke. De var så like de tradisjonsrike, engelske originalene at mange i starten trodde det dreide seg om møbler som var dumpet. Putene hadde til og med sitteskader etter lang tids bruk. Møblene var imidlertid gjenskapt med et spesielt betongskall for å stå ute som et helt naturlig innslag ved scenen, men de ble utsatt for hærverk og det er svært usikkert om de kommer tilbake. Pris: Rundt 100.000 kroner, får Aftenbladet opplyst i kommunen.

Geir Sveen

Sprelsk lysdesign

Ellers blir lysdesignen omtalt som påkostet, sprelsk og fantasifull. Er laget av lysdesignerne Halvor Næss og Marlin Martinsen sammen med Lys-fix.

NANCO HOOGSTAD

«Det mest oppsiktsvekkande trekket er lyset som fell ned på plassen ovanfrå, frå tre ulike lyskjelder. Ein kan nærast få kjensla av ein pågåande invasjon frå verdsrommet».

Skriver Even Smith Wergeland i kritikken, der han gir all honnør til Time kommune som har bevilget penger til «slike ekstravagante innslag». Han spør likevel om det vil være penger til å holde det spektakulære lyset i gang over lengre tid.

– Ta turen

For selv om Kaizersplassen, samt Nye Mølledammen, som er et eget prosjekt utformet av Norconsult, ble åpnet i vår har arbeidet pågått helt til nå.

Kanskje kommer Kaizers hit til fest en dag i mars

– Nå er 98 prosent av alt lys i parken på plass. Ta deg en kveldstur! var oppfordringen før helgen fra plan og utbyggingssjef i kommunen, Ole Bjørn Maråk, som sendte ved et helt billedgalleri, signert Nanco Hogstad, for å vise hvordan Bryne har sett lyset.

Kornet går ut, Kaizers kommer

Kaizers er inne i Time-budsjett

Arkitektur N slår fast at Kaizersplassen også er en historisk hendelse. Aldri før har et nålevende norsk band fått en plass kalt opp etter seg. For på 1980- og 1990-tallet var det nesten umulig å forestille seg at lille Bryne skulle fostre et internasjonalt rockeband.

Her er noen av de siste sakene fra Jæren:

Janove lager fattigmannssirkus

Her er nok en utsolgt ølfestival

– Han var ikke ute etter oss, men etter penger

Han gir bort barndomshjemmet

Rekker Sandnes-ordfører Stanley Wirak her ut hånda til Jæren?

Kan dette milliardprosjektet sørge for to nye veier på Jæren?