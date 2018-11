Kåre Vierdal: - Kommunens manglende drift på Fjogstad er i strid med jordloven

– Bone Neri Svandalsflona er interessert i at landbruket opprettholdes på Fjogstad der han selv driver sin jorbrukseiendom. Manglende drift på naboeiendommen som tilhører Sandnes kommune, svekker landbruket på Fjogstad generelt og er konkret til ulempe for hans egen drift ved at gjerder forfaller og ugras spres, sier advokat Kåre Vierdal.

Han viser til at i kommuneplanen er eiendommene på Fjogstad merket som landbruk, såkalt NLF-område.

Krevende sak

– Det er viktig for Svandalsflona at dette forplikter. Kravet til drift etter jordloven er det samme om det er kommunen eller private som står som eiere av eiendommene, sier advokat Kåre Vierdal.

Han legger ikke skjul på at saken har vært krevende for Fjogstad-bonden.

– Han føler at han ikke blir tatt alvorlig og at kommunen opptrer arrogant når brev ikke blir besvart. Vi har bedt kommunen forberede en sak for Fylkesmannen som skal ta stilling til hvorvidt kommunen har opprettholdt sin driveplikt. I stedet for å gi Fylkesmannen faktaopplysninger om driften fra 2014 og frem til i dag, har kommunen gjort hva den kan for nå å stable på bena en drift, en drift som er i strid med jordloven, sier Vierdal.

- Kommunen har ikke tatt fatt

– Dere meldte om mislighold av gjerdeplikt for flere måneder siden, hvordan har dette blitt rettet på?

– Det har kommunen ikke tatt fatt i, svarer advokaten.