Fortsatt gratis passering for elbiler i bomringen, men trolig bare et tidsspørsmål før nullutslippsbiler må betale

Kjører du elbil, kjører du fortsatt gratis gjennom bomringen på Nord-Jæren. Styringsgruppemøtet for Bymiljøpakken fredag 2. november tok ikke stilling til verken satser for nullutslippsbiler eller når de skal betale. Men det ligger i kortene at det blir endringer om noen måneder.