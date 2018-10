Wiraks ultimatum om rushtidsavgift diskuteres i bystyret

Mandag kveld diskuteres saken i bystyret i Sandnes. I vinduet over kan du følge bystyremøtet direkte, og Aftenbladet vil oppdatere saken med kommentarer og reaksjoner utover kvelden.

Dagen etter skal Wirak delta i reforhandlingene av byvekstavtalen, som danner rammen for de nye bomringene og alle prosjektene bompengene skal finansiere.

Før disse reforhandlingene ønsker Wirak altså en fullmakt fra bystyret i Sandnes som gir ham muligheten til å trekke Sandnes ut av avtalen dersom han ikke får det som han vil.

– Spørsmålet er om vi kan trekke oss fra avtalen. Rent formelt og juridisk har vi ikke fått et endelig svar på det. Men vi kan informere de andre om at vi ikke ønsker å være med videre, og da blir det en politisk sak. Samferdselsministeren har sagt at det må håndteres i styringsgruppen, og jeg har også konferert med kommuneadvokaten. Rent juridisk kan vi ikke bare si at vi trekker oss. Men jeg vil si at vi ikke skriver under på en avtale. Bakgrunnen for det er at vi ikke ønsker rushtidsavgift, og det er opp til Stavanger og Sola om de støtter oss på det, sa Stanley Wirak.

For å dekke inn pengene man mister med å fjerne rushtidsavgiften ønsker han å se nærmere på muligheten for å halv pris for elbiler og forlenge bompengeperioden med 3,3 år. Han ønsker også å se nærmere på om man kan kutte kostnader i noen av prosjektene.

– Jeg er rimelig sikker på at vi skal nå nullvekstmålet. Jeg tror ikke rushtidsavgift er nødvendig, sa Wirak. Samtidig understreket han at han ikke vil trekke Sandnes fra noen avtale før han har konferert med gruppeleder i bystyret.

– Jeg har vært ganske tydelige på hva jeg synes om saken i avisene. Vi har brukt tid på å tolke forslaget fra ordfører, for vi tolker det slik at hvis vi ikke blir enig om ny avtale, gjelder fortsatt avtalen fra 2017, sa Thor Magne Seland (H).

Han pekte også på at Høyre har kommet med forslag som gir ordføreren mandat til å forhandle om rushtidsavgiften.

– Jeg mangler fortsatt det jeg har etterlyst flere ganger: Hva er konsekvensen av å si opp avtalen? Jeg har fortsatt ikke fått svar, sa Seland.

Jeg vil ikke gi ordføreren en fullmakt til å trekke ut proppen, uten at jeg vet at det betyr, sa Seland.

– Jeg har ikke tenkt å trekke ut noen propp uten å konferere med gruppelederne, sa Wirak.

– Det er hele bystyret sitt ansvar å holde de avtalen vi har inngått. Jeg kan ikke forstå at vi kan gi en slik blankofullmakt til ordføreren, sa Seland.

Frp stilte seg ikke uventet bak ordføreren.

– Vår gruppe vil stille oss bak et vært forsøk på å redusere bompenger, eller fjerne bompenger. For oss kan vi trekke ut hele proppen og gå tilbake til null. Jeg er stolt av å ha en ordfører som sier at «Vi tok for mye Møllers tran», det er bare synd at vi har underskrevet avtalen, sa Pål Morten Borgli (Frp).

MDG ville ikke være med på å fjerne rushtidsavgiften.

– Rushtidsavgiften er det viktigste virkemiddelet vi har for å nå nullvekstmålet. Det er mye vi kan gjøre for å bedre profilen på bompengene uten å fjerne rushtidsavgiften. For eksempel kan vi ha happy hour på ettermiddag etter rushtiden for å gjøre det lettere for barnefamilier som skal på fritidsaktiviteter, sa Erlend Kristensen.

Heidi Bjerga (SV) reagerte på at saken var oppe som orienteringssak uten noen nærmere utredning fra rådmannen.

– Vi har bedt om mange utredninger som det jobbes med, svarte Wirak.

