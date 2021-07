«Savnet» topper de norske podkast-listene

Stavanger Aftenblads podkast-serie «Savnet – mannen med den tomme graven» topper akkurat nå listen over de mest lyttede podkastene i Norge.

Hvor ble det av Reidar Sandanger fra Sauda? Han forsvant i Brasil, men hva skjedde egentlig? Det er utgangspunktet for true crime-serien «Savnet: Mannen med den tomme graven».

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I podkast-serien «Savnet: Mannen med den tomme graven» har Hans Petter Aass, sammen med Aftenblad-kollegaene Elisabeth Risa og Rune Vandvik, gått løs på et mysterium politiet i to land aldri kom til bunns i.

Hva skjedde egentlig med Reidar Edvin Sandanger? Hvem vet noe? Hvordan døde han?

Planen var å lage en podkastserie med ulike savnet-saker fra vårt distrikt. Denne ene saken tok imidlertid helt over. Noen ganger er det en mistanke om at det ligger en alvorlig, kriminell handling bak forsvinningene. Reidar Sandangers sak var en av disse. Journalistene fikk innsyn i saken hos politiet, og interessen bare økte på. Det samme gjorde spørsmålene.

– Vi fant et stort mysterium. Det var elementer i denne saken som var så spesielle at vi ikke klarte å legge den bort. Vi gikk all in, sier Aass.

Både politiet og mediene virket å ta ganske lett på at mannen fra Sauda bare forsvant og ble borte. Sporene etter Reidar sluttet i Brasil, men selv etter at han ble borte, var det noen som åpenbart hadde interesse av at det framsto som om han var i live.

Etter at de første Savnet-episodene ble publisert, valgte politiet å gjenoppta etterforskningen av saken.

Etter at de første Savnet-episodene ble publisert, valgte politiet å gjenoppta etterforskningen av saken.

