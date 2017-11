Politimesteren: – Ikke behov for bevæpnet politi i Stavanger

Det melder NRK Rogaland.

Til kanalen sier politimester Hans Vik i Stavanger at han ikke synes samfunnsforholdene er endret på en slik måte at det er behov for alminnelig bevæpning. Det til tross for terrorhendelsene i Europa den siste tiden.

– Det karakteristiske ved disse hendelsene er at de er over på veldig kort tid, og spørsmålet blir da om våpen på hofta utgjør en forskjell. Det forutsetter også at politipatruljen er der når det skjer, sier Vik til NRK.

Kristian Jacobsen

Han mener også risikoen for terrorisme i Norge og i politidistriktet er så liten at det ikke er god nok grunn for å bevæpne sine ansatte. I tillegg sier han til kanalen at han er redd for at bevæpning vil ødelegge tilliten politiet har i befolkningen.

– Mange ansatte ønsker bevæpning

TV 2 har fått innsyn i politimesternes innspill i høringsrunden til det såkalte bevæpningsutvalget, som har utredet om politiet bør bære våpen.

Tre av de tolv politidistriktene i Norge mener politiet bør bære ladde skytevåpen til vanlig. Oslo politidistrikt, Vest politidistrikt og Trøndelag politidistrikt ønsker en generell bevæpning, hvor politiet bærer ladd våpen på hoften.

Til NRK sier lokallagsleder Erlend Bjørnestad i Politiets Fellesforbund i Sør-Vest politidistrikt at mange medlemmer tenker det er på tide å bevæpne norsk politi.

LES OGSÅ: