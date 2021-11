Klepp-budsjettet: Vil vente litt med å bla opp for rådhus med kirke

Kommunedirektør Torild Lende Fjermestad mener Klepp har råd til tidenes største enkeltinvestering, tidligere kalkulert til 420 millioner kroner.

Slik blir det nye anlegget. Kommunehuset, kultursalen og kirken er tenkt som en liten landsby med varierte bygg og møteplasser, og der kirken med tårnet, til venstre, dras mer fram mot Solavegen. Dagens rådhus ligger til høyre med gras på taket.

Det skal gi både nytt rådhus, ny kirke og nytt kulturhus med storsal på tomten for dagens rådhus.

Men for å dempe lånevekst og risiko er byggestarten utsett ett år. Det er også viktig å få avklart økonomien i flere pågående byggeprosjekt.

Da vinnerutkastet for den store satsingen ble presentert i sist uke, var budskapet at alt skulle stå ferdig om bare vel tre år, 1. april. 2025. Nå blir byggestarten foreslått utsatt til 2023.

Økonomisjef Stein Kittelsen og kommunedirektør Torild Lende Fjermestad la fram et budsjett, der de forslår at byggestarten for kommunehus/kirke utsettes med ett år.

Rødt nivå

– Lånegjelden er på rødt nivå, advarte kommunedirektøren, da hun mandag kveld la fram budsjettet for Klepp fram til 2025.

Økte byggekostnader sammen med flere store kommende investeringer medfører at gjelden øker med 36 prosent til 630 millioner kroner. Men økningen er planlagt fordi kommunen i samme periode skal nedbetale andre lån.

– Det er også høy vekst i kostnader på verdensbasis. Vi vil utsette rådhus-satsingen til vi får en bedre oversikt i prisnivået, var budskapet.

Nytt sentrum

Men opplegget for historiens største enkeltinvestering ligger fast. Det ble ikke presentert kutt i prosjektet for verken kirke, kulturhus eller kommunehus.

Dermed blir det storsal med over 500 sitteplasser, som skal romme konserter, konferanser, utstillinger, seminarer og fungere som kommunestyresal. Tanken er at kirke og storsal kan bruke samme garderober.

I tillegg kommer nytt rådhus, der man beholder mye av rammen og det arkitektoniske uttrykket fra dagens kommunehus fra 1973. Bygget skal gå gjennom en fullstendig renovering, noe som trengs. For mandag kveld, mens budsjettet ble presentert, var bøtter satt ut for å samle vann som kom inn.

– Slik er det bare, sukket kommunedirektøren.

Satsingen skal gi nye lokaler til administrasjon, politikk og bibliotek. Den skal videre gi ny plass for kulturskolen, ungdomskultursenter Axis, frivilligsentralen og flere andre. I tillegg kommer nye uterom og ny park, og i praksis et nytt sentrum.

Ny skole og ny barnehage

Kommunen gir ellers gass for både Sporafjell barnehage og Kleppeloen skule. Begge prosjektene ligger nå ute på anbud, og kommunen er spent på prisene. Skolen skal stå ferdig i 2024. Til sammen legger kommunen opp til 1,13 milliarder i investeringer over fire år.

– Og vi er fornøyd med at vi legger fram et budsjett uten kutt i tjenestene. Det er også satt av midler til å dekke større behov i helse og velferd. Dette er helt nødvendig med tanke på den demografiske utviklingen med en dobling av tallet på eldre over 80 de neste 10- årene, går det fram av pressemeldingen som kommunen har sendt ut om budsjettet, som også er handlingsplanen for Klepp fram til 2025.