Stadig flere tipser om svart arbeid i Rogaland

Det er gått to år siden Fred Sherling (t. v) ble ansatt som leder av uropatruljen Fair Play Bygg Rogaland. Her sammen med Jarle Jonassen, daglig leder Byggmesterforbundet Rogaland, Eirin K. Sund, LO Rogaland og Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Fram til nå i år har Fair Play Bygg Rogaland (FPBR) fått inn 150 tips om ulike former for arbeidslivskriminalitet. Det er flere enn for hele fjoråret til sammen.

