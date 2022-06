Kvart ellevte sekund døyr ei fødande eller barnet hennar. Det skal lokal teknologi gjere noko med

Laerdal Medical og stavangerlegen Hege Ersdal har som mål å redde ein million liv kvart år fram til 2030.

Dr. Hege Ersdal (til venstre) viste utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim korleis å bruke ventilasjonsbag (PEEP) som skal gi pustehjelp til ein nyfødd. Dr. Natalia Kanem ventar på at det blir hennar tur til å redde «babyen».

– 800 kvinner kjem til å døy før midnatt i dag i fødsel eller av komplikasjonar med svangerskapet, seier generalsekretær i FNs befolkningsfond (UNFPA) Dr. Natalia Kanem til gjestane på et møte ved Laerdal Medical.

Sidan du begynte å lese denne artikkelen, har det døydd eit spedbarn eller ei mor under fødsel. Det skjer kvart 11. sekund.

Ole Frithjof Norheim, lege og professor i medisinsk etikk ved UiB, opna med ein anekdote om ein medisinstudent som ville redde flest mogeleg liv. Dei fann ut i lag at dette ikkje var anestesilegen eller helikopterlegen – men jordmora.

Lege og forskingsleiar ved UiS, Hege Ersdal var ei av dei som humra. Under fødsel er satsen dobbelt så stor for å redde liv. Der står livet til både mor og barn på spel.

Det er her Laerdal Medical kjem på banen med Ersdal i spissen for prosjektet Safer Births Bundle of Care (SBBC) i Tanzania.

Rollespel er viktig for læringa. Hege Ersdal speler partnar for ei som har «fødd» med simulatoren MamaBirthie. For kvar MamaBirthie eit i-land kjøper, donerer Laerdal Medical ein simulator til eit utviklingsland.

Vil skalere opp prosjektet

Målet med prosjektet SBBC er å senke talet på barn og mødrer som døyr i forbindelse med fødsel. Komplikasjonane kan taklast når jordmora har kompetanse og sjølvtillit til å gjere jobben.

Dei nye tala for prosjektet til Ersdal var oppløftande for publikum.

Foreløpige resultat viser at prosjektet har halvert talet på barn som døyr dei første 24 timane etter fødsel, og det døyr omkring ti prosent færre mødrer på fleire av sjukehusa i Tanzania.

Dette er foreløpige upubliserte tal, men det lover likevel godt. Ho peikar på at landet er ganske representativt for tilsvarande land i Afrika og delvis Asia, som derfor kan ha nytte av tilsvarande oppskalering av Safer Births sine simulatorar og treningsprogram frå Laerdal Global Health og Safer.

– Lokalbefolkninga har vore overstrøymande positiv. Dei veit godt kor stor risikoen er knytta til fødsel. Det har vore enormt givande og meiningsfullt for meg å jobbe med dette prosjektet og så tett på eit stort team med kompetente og dedikerte medarbeidarar i Tanzania.

Førre gong Hege Ersdal snakka med Aftenbladet i 2019, sa ho at dei hadde som mål å redde 6000 liv i SBBC-prosjektet som varer frå februar 2021-februar 2024. Dei er allereie halvvegs mot målet.

– Det handlar om dei 30 sjukehusa vi har implementert prosjektet ved. Om du skalerer det opp, blir det snakk om å redde mange fleire tusen liv.

Tapte liv

Prosjektet til Ersdal såg dagens lys i 2009 på sjukehuset Haydom i Tanzania. Data frå prosjekta Helping Mothers Survive og Helping Babies Breathe blei brukt for å utvikle ny medisinsk kunnskap, treningsprogram, utstyr og fødsels- og nyføddsimulatorar i samarbeid med legane og fødselshjelparane i Tanzania. Den samla pakken av kunnskap og utstyr utgjør SBBC prosjektet, som blei fødd i 2021.

Etter eit av treningsopplegga med jordmødrer i Tanzania, satte ei av dei seg utanfor bygget og gråt. Ferdigheitene dei hadde lært seg var uvurderlege for å redde nyfødde. Tankane hennar gjekk til alle dei barna ho trudde var døde, barn ho hadde kunne redde om ho berre kjente til desse enkle grepa.

– Medarbeidarane i Tanzania ser og kjenner på belastningane i denne fattige delen av verda kvar dag. «Alle» kjenner nokon som har mista eit nyfødd barn eller ei ung mor.

Tilsette forskingsassistentar på sjukehuset Haydom starta med å observere og samle inn forskingsdata i 2009. Dei har fylt inn egne skjema og henta informasjon frå journalar fortløpande. Helsearbeidarane følgde dei vanlege behandlingsprosedyrane, tok i bruk det nye utstyret og gjennomførte regelmessige treningar, og 60.000 fødslar seinare sit dei med prosjektet SBBC.

– Det er eit stort og komplekst prosjekt i utvikling av utstyr, trening av personell og etablering av infrastruktur for forsking, samtidig som vi har hatt ein pandemi. Så har det òg vore nokon utfordringar knytta til kulturforskjellar og nødvendigheita av å skape ei felles forståing av påkrevde prosessar og mål.

Ein annan variant av fødselssimulatorane lar deg øve på å utføre eit keisarsnitt. Tvinnereim og Kanem heiar på Pernille Fenger som forløyser eit barn. Til dagleg er ho sjef for det nordiske kontoret til UNFPA, men denne dagen prøvde ho seg som fødselshjelpar.

Meir likestilling gir betre fødselshjelp

– Verda manglar ein million jordmødrer. Du kan sitte på så mykje godvilje som du berre orkar, men det hjelper ikkje om du manglar eit funksjonelt helsevesen med innovasjonar, lik dei som kjem frå Laerdal Medical, og er finansiert av landet sjølv og frå internasjonale partar, forklarer Kanem.

Ho har vore på reisefot for 23 dagar på rad, men gnisten er like sterk etter fleire flyreiser.

Kanem sit med bistandsminister Anne Beathe Tvinnereim og Sally Pairman (leiar for Verdas Jordmorforbund) i ring for å diskutere kvinnehelse i lys av prosjektet SBBC og arbeidet til Laerdal Medical. Praten flyt mellom trekløveren.

– Statusen kvinner har i eit land reflekterer haldningane rundt fødsel og jordmødrer. Norge anerkjenner betydninga av likestilling mellom kjønn, og slik står helsetenester for kvinner sterkare enn i land der kvinner har lågare status enn menn. USA er eit eksempel der talet på barn og mødrer som døyr i fødsel er oppsiktsvekkande høgt. Likevel er det eit i-land, forklarer Sally Pairman, leiar i Verdas Jordmorforbund (ICM).

Utviklingsminister Tvinnereim er begeistra for at Kanem og medarbeidarane hennar frå FNs befolkningsfond kom på besøk til Norge.

– Seksuell og reproduktiv helse og rettar for kvinner er avgjerande for å nå berekraftsmåla. FNs befolkningsfond er ein av dei viktigaste partnarane våre i dette arbeidet. Det er nyttig å besøke Lærdal og lære om det fantastiske arbeidet Lærdal og UNFPA kan utrette samen i felt, seier Tvinnereim.

Ho viser også til behovet for prevensjonsmiddel slik at mor kan hente seg inn etter ein fødsel, eller at ein kan forhindre uønskt graviditet uansett årsak.

– Vi er privilegerte i Norge, men sjølv her blir ikkje kvinnehelse teke på alvor. Politisk vilje og pengar er det som manglar. Den politiske viljen er på retrett internasjonalt fordi kvinner rettar er i ferd med å skrumpe inn fleire stader i verda. Det er motiverande å sjå kva Laerdal får til fordi dei stiller med løysingar, seier Tvinnerem.

Dr. Natalia Kanem fortel om utfordringane som UNFPA jobbar med. Talet på barn og mødrer som døyr i fødsel er spesielt høg på det afrikanske kontinentet, og legg vekt på at kvinner skal kunne ta eigne val rundt seksuell og reproduktiv helse.

Hjelp til å hjelpe seg sjølv

– Det aller største problemet er dårleg kvalitet på helsetilbodet. Dette er årsaka bak dei fleste dødsfalla blant nyfødde og mødrer i fødsel, seier Tore Lærdal.

Han peikar på samarbeidet med forskingskonsortiet leia av Dr. Ersdal, og ei rekke norske og internasjonale organisasjonar som kan gjere målet om å redde ein million liv årleg oppnåeleg. Allereie no har samarbeidet nådd ut til ein million jordmødrer og fødselshjelparar i ressursfattige land.

– Det er ikkje Laerdal som reddar liv. Vi hjelper samarbeidspartnarane våre til å bli litt meir effektive i opplæringa og utstyret dei bruk.

Ein annan måte Laerdal Medical gjer dette på, er via ordninga Buy One Gift One. For kvar simulator eit i-land kjøper, vil dei donere ein simulator til eit ressursfattig land.

Fakta Dette jobbar UNFPA, ICM og Laerdal med UNFPA (FNs befolkningsfond) arbeider mot tre store mål, eller «zeros». Eitt av desse er ein nullvisjon av mødrer som døyr i fødsel med komplikasjonar som kan ein kan forhindre.

Laerdal Medical har som mål å redde 1 million liv kvart år fram til 2030, dette i tråd med berekraftigheitsmålet SDG3 til FN.

SDG3 er eit av punkta for FN sine mål for berekraft. Her er målet å redusere talet på barn og mødrer som døyr i fødsel med 2/3 frå 2010–2030.

99 prosent av spedbarn som døyr i løpet av det første døgnet, blir fødd i utviklings- og middelinntektsland.

Kvart år døyr 300 000 mødrer i forbindelse med fødsel. 2,6 millionar babyar er dødfødde, og 2,7 millionar døyr før dei er éin månad gammal. Les mer

Fakta Prosjektet Safer Births og SBBC I 2009 starta prosjektet Safer Births på Haydom Hospital i Tanzania. Dette bygga på prosjekta Helping Mothers Survive og Helping Babies Breathe med mål om å senke dødelegheit under fødsel i u-land.

Data frå desse prosjekta blei brukt til å utvikle treningsprogram, utstyr og fødselssimulatorar i samarbeid med legane og jordmødrene i Tanzania.

Prosjektet Safer Births the Bundle of Care (SBBC) i Tanzania har som mål å redde 400 000 liv i perioden 2021–2024.

Prosjektet har fått støtte frå bla. NORAD, UNFPA, Verdens Jordmorforbund (ICM), Lærdalsfondet, Noregs forskingsråd og Verdsbanken. Les mer