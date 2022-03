Reagerer på at flyktninger på Madla må til Råde: – Bør bare gi dem opphold

Her er Tatiana Yovchenko (40) sammen med sønnen Artem (1) og døtrene Kate og Liza (17), som er tvillinger.

«Meningsløst» og «hull i hodet», sier Frp og KrF om at ukrainske flyktninger må til Råde i Viken for å søke asyl. Høyre vil be justisministeren se på praksisen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden