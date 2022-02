Tajik innrømmer fullstendig feilvurdering i pendlerboligsaken

Mandag måtte Ap-nestleder og arbeidsminister Hadia Tajik forklare seg for sentralstyret i Ap. Hun tok kraftig selvkritikk.

Ap-nestleder og arbeidsminister Hadia Tajik legger seg nærmest flat for sentralstyret i eget parti.

Til avisen utdyper hun hva som var hennes budskap til sentralstyret.

– At jeg har fullstendig feilvurdert denne saken, og alle de spørsmålene som den har utløst. Jeg har brukt en del tid på å komme tilbake med svar til dere i VG og andre. Det handler om at det er spørsmål som ligger langt tilbake i tid, og jeg vil at alt jeg svarer skal være så dokumentert og skikkelig som mulig. En annen grunn er at en del av det dere spør om handler om familien min. De er ikke offentlige personer, og jeg føler meg ikke komfortabel med det søkelyset dere setter på dem. Mens jeg er en offentlig person, og må selvsagt tåle det, sier Tajik til VG mandag kveld.

Torstein Tvedt Solberg, leder av Rogaland Ap, mener det er bra at partikollega Hadia Tajik viser vilje til å rygge opp i uklare forhold.

Tvedt Solberg: - Bra at hun viser vilje

Hadia Tajik måtte inn på teppet etter at LO-sjefen selv, Peggy Hessen Følsvik, Fagforbund-leder Mette Nord og Fellesforbund-leder Jørn Eggum ba henne legge alle kortene på bordet, for å gjenvinne tilliten etter pendlerboligsakene.

Til VG sier hun videre at hun har forsøkt å nøste i saken sammen med sine foreldre, uten at det har gitt resultater.

– Vi hadde ikke noen skriftlig avtale, vi avtalte bare muntlig at jeg skulle dekke løpende utgifter. Det dreier seg om store og små innkjøp, sier Tajik til VG.

Ingen av Ap-toppene i Rogaland har tidligere villet kommentere saken, men mandag kveld skriver Torstein Tvedt Solberg, leder i Rogaland Ap, følgende i en sms til Aftenbladet.

«Jeg kjenner Hadia som en etterrettelig person og politiker, og jeg synes det er bra at hun viser vilje til å rydde opp i uklare forhold 15 år tilbake i tid. Det er det viktige nå.»

1. desember 2006 ble Tajik politisk rådgiver for Bjarne Håkon Hanssen, daværende arbeids- og inkluderingsminister. På dette tidspunktet bodde Tajik på studenthybel i Oslo, men var fortsatt folkeregistrert hjemme hos foreldrene i Rogaland.

Første dag på jobb søkte hun Statsministerens kontor (SMK) om pendlerbolig. Tajik opplyste ikke å ha utgifter på hjemstedet i søknaden.

SMK svarte at hun måtte skatte av fordelen med gratis pendlerbolig i Oslo, fordi hun ikke hadde boligutgifter hjemme. Dette kunne ha gitt en skatteregning som er anslått til mellom 3000 og 4000 kroner i måneden. Verdien av fordelen med gratis pendlerbolig ble anslått til 10.403 kroner i måneden.

Seks dager etter beskjeden om at hun måtte skatte, hadde Tajik levert en ny søknad om pendlerbolig. Nå opplyste hun at hun hadde boligutgifter på hjemstedet.

Tajik la ved en leiekontrakt for en kjellerleilighet. Utleier i kontrakten hadde tidligere vært naboer med foreldrene hennes.