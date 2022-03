Tilsvar fra SUS: – Det var for risikabelt å ta vevs­prøver og vi hadde ikke noe annet valg enn å ta tiden til hjelp

– Vi skal ikke forsvare oss og si at dette var riktig eller ikke - til syvende og sist er det pasienten som har lidd, og det er vondt for oss og, sier nevrologene Elin Bjelland Forsaa og Mehdi Rezai Kallaj ved Stavanger Universitetssjukehus.

SUS mener at det var korrekt å behandle Jon Åge Bergsagel-Larsen for syndromet Tolosa-Hunt, men sier de hele tiden arbeidet ut fra at smertene i hodet og øyelammelsene også kunne være kreft som hadde spredd seg fra nesa. De mener kommunikasjonen mellom SUS og pasienten burde vært bedre.

