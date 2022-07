Hva blir sagt om Stavanger på disse bussene? Vi ble med en tur

Hva får egentlig turistene høre om og se av Stavanger som passasjer på sightseeingbussene? Aftenbladet ble med på tur.

Stavanger by bader i sol, og i Vågen tørker to cruiseskip etter siste tur på bølgene.

I et firkantet, rødt lite telt kan man i bytte mot 350 kroner få et plastpakket par med røde ørepropper, en brosjyre og adgang til et motorisert kjøretøy med to helt enkle valg: hoppe på, eller hoppe av.

Fordommene mot turister er det bare å pakke ned i lommen sammen med brosjyren, for her er det ingen rødmussede menn med rumpetaske i sikte.

Med boblevest og høye hæler stiger siste turist om bord.

Vi har alle et felles formål denne fredagen:

Vi skal kjøre buss.