Oljemessen møter Gladmat og Arendalsuka – nytt konsept i Vågen

Oljemessen ble sist arrangert i 2018. Nå er den tilbake, også i sentrum. På kveldstid kan nemlig alle som vil møte opp i Vågen. Her arrangeres nemlig messens svar på Gladmat og Arendalsuka: ONS+

ONS sin gratiskonsert i Vågen 2016. I år er det ikke bare konsert i vågen. ONS lanserer sitt nye konsept ONS+ som avholdes i Vågen. Her arrangeres debatter og mer.

For første gang siden 2018 dekkes Tjensvoll av store telt, fylt med mennesker fra hele verden. Offshore Northern Seas (ONS), eller «Oljemesså» som det kalles lokalt, har i år kledd seg i en litt annen drakt.

Nå er det større fokus på energi og miljø, forteller kommunikasjonsdirektør for ONS, Inger Johanne Stenberg.

Fremdeles en oljemesse?

– Mange har vokst opp med at ONS heter oljemesså, går dere litt vekk fra oljedelen nå?

– Det er jo fremdeles olje og gass, men vi løfter det opp i en større energihelhet. Du trenger ikke gå langt på messeområdet for å finne innhold som ikke handler om olje og gass. Vi er opptatt av at ting henger sammen når vi skal se fremover. Man kan ikke bare skru av kranene over natten.

Kommunikasjonsdirektør Inger Johanne Stenberg for ONS forteller at det ikke bare er mer fokus på energi og miljø i år. Det lanseres også et nytt konsept i vågen.

Tidligere i sommer fortalte ONS-sjefen Leif Johan Sevland Stavanger Aftenblad at oljen har og skal bety mye. Nå handler det om enda mer.

– Vi prøver ikke aktivt å komme oss bort fra den merkelappen, men nå er vi så mye mer. Derfor blir det litt feil å kalle oss oljemessen, sier Sevland med et smil.

Litt mer folkelig

Når dagen på messen er over kan de besøkende trekke mot vågen i sentrum for enda mer innhold. Her arrangeres nemlig «ONS+» som ifølge Stenberg er som Gladmat, Arendalsuka

Her skal det være et litt mer folkelig preg, og det er åpent for alle.

– Vi har sett at det er et ønske og behov fra både deltakerne på ONS, men også byens innbyggere, om å kunne delta på kveldstid også. Energi er jo på alles lepper så det er vel på sin plass at vi inviterer alle og snakker om energi.

Kveldsaktivitetene i vågen arrangeres delvis av ONS, men det er også andre firmaer som er delaktige som arrangører

Fra ONS 2018. (Fra venstre) tidligere ordfører for Stavanger Christine Sagen Helgø, tidligere ordfører i Os Terje Søviknes og kronprins Håkon snakker med ONS-sjef Leif Johan Sevland.

Utsatt på grunn av pandemien

– ONS+ skulle egentlig lanseres i 2020 men da måtte vi ha alt digitalt. Det har gjort at vi har fått jobbet med prosjektet, som jeg synes var bra til å begynne med, til å bli enda bedre. Modningsprosessen har løftet det et nivå, sier Stenberg

Debatter, live podkaster, løp og konserter arrangeres av blant andre ONS, Nysnø, IKT, NHO, LO og Accenture.

Det skal bygges et eget telt, i tillegg til at steder som Gnu og Cementen skal være lokaler. Stenberg forteller at det er tettpakket program.

– Arrangementene er åpne og gratis for alle, og det er jo flere som arrangerer ulike ting. Vi får også besøk av en del politikere også, inkludert statsminister Jonas Gahr Støre og Belgias statsminister kommer også. Det tror vi blir veldig bra.