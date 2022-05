Her får du alt om 17. mai i Sandnes

Sandnes-ordførar Stanley Wirak og varaordførar/leiar i 17. mai-komiteen Pål Morten Borgli skal endeleg få stråle i folketoget etter to år med alternativ feiring.

Den nye parken på Ruten blir for første gong sentrum for 17. mai-feiringa i Sandnes. Janne Stigen Drangsholt skal halde årets hovudtale. Her får du heile programmet.

