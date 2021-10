Savnet mann har kommet til rette

En eldre mann som var savnet fra en institusjon i Stavanger, er kommet til rette igjen.

Hilde Moi Østbø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Rett over klokken 20 melder politiet at den eldre mannen som var savnet er kommet til rette igjen. Politiet takker de som har delt etterlysningen for hjelpen.

Ved 19-tiden ba de om hjelp til å finne en eldre mann som har demens. Han kunne komme seg rundt med buss eller tog, og kunne derfor også befinne seg for eksempel på Klepp eller på Hundvåg.