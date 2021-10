Uvanlig tørr september

Forrige måned bød på mildt og fint vær. September 2021 var den tørreste september siden 2010.

Med en middeltemperatur på 14,2 grader, som er 1 grad varmere enn normalt, ble årets september den varmeste siden 2016.

Middeltemperaturen i høstmåneden var forresten identisk med sommermåneden juni. Både Sola og Stavanger hadde fire «sommerdager» i september med over 20 grader, og også en del sol med fire penværsdager og et gjennomsnittlig skydekke på 69 %, melder meteorolog Roar Inge Hansen hos StormGeo.

I tillegg var det uvanlig tørt med i underkant av halvparten av normal nedbør. I Stavanger kun 67,5 mm. Vi må helt tilbake til 1999 for å finne en tørrere septembermåned. Den gang falt det 60 mm nedbør på Sola, mens målingene fra Stavanger var ute av drift. Årsnedbøren for Stavanger ved utgangen av september er på 741 millimeter. Dette er cirka 200 mm mindre nedbør enn normalt og det tørreste året siden 2010.

September startet med mye pent og mildt høstvær ettersom en høytrykksrygg ble liggende over Sør-Norge.

10. september var det skikkelig varmt med 24,7 grader på Sola og 24,8 grader i Stavanger. Dette er bare knappelig 1 grad lavere enn septemberrekorden for Sola som er på 25,6 grader fra 2006.

Den 11-12. september passerte derimot et lavtrykk over Sør-Norge med litt regn. Deretter fikk vi på ny en høytrykksrygg inn over Rogaland med mye fint høstvær. Fra den 20. september ble det derimot en væromlegging. Kraftige lavtrykk fra Atlanterhavet gikk inn i Norskehavet med økende sørvestlig vind og noe regn. Torsdag 23. september passerte et lavtrykk fra vest over Sør-Norge med til dels vest og nordvest liten til full storm langs kysten av Rogaland. Fra den 25. september fikk vi roligere værforhold med økende sørøstlig vind, og igjen mildt vær med lite eller ingen nedbør. Den 27. september fikk vi den siste «sommerdagen» med 20,4 grader på Sola.