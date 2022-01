To menn er i Sør-Rogaland tingrett dømt til henholdsvis 5 år og 6 måneders fengsel og 2 år og 6 måneders fengsel blant annet for grov økonomisk utroskap. Dommen er så å si i tråd med politiadvokat Rune Gjertsens påstand. – Jeg er glad for at påtalemyndigheten har fått gjennomslag for sitt syn, sier aktoren til Aftenbladet.