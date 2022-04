Marte, Live og Hanne er «græla grønne girls»

De skal være lokale, kule, og ikke minst klima- og miljøbevisste. Møt Stavanger kommunes græla grønne ambassadører.

Marte Weberg Skipnes (21), Live Lode (19) og Hanne Qvindesland (20) er ansatt i Stavanger kommunes nye klima- og miljøprosjekt «Græla grønne greier».

Klokken er 08:45 og Marte Weberg Skipnes, Live Lode, og Hanne Qvindesland står på torget i Stavanger for å møte pressen. De er allerede i gang med å lage sin første video til TikTok og Instagram.

– Den er irriterende vanskelig å lage, for det må se ut som vi ikke har prøvd så hardt, sier Hanne Qvindesland.

– Der har vi feilet litt allerede, ler hun.

De trøster seg med at «Græla grønne greier» er et såkalt innovasjonsprosjekt, så de skal ta det litt kom det kommer. Det skal være rom for å eksperimentere, prøve, og til og med kanskje feile av og til.

De er unge, medievante og klimabevisste. Nå skal de løfte Stavanger kommunes grønne profil på sosiale medier under navnet @gggreier.

Trioen har et par tanker om hva de ønsker å få til fremover, og røper at de har noen ideer til potensielle serier, og en anelse om hvilke store arrangementer de kommer til å følge.

– Det er litt tricky, for vi er jo assosiert med oljen. Samtidig er Stavanger god på å prøve være en grønnere by. Vi er en del av det, og håper at det kan bli en realitet, sier Live Lode.

19 år gamle Lode går siste året på media og kommunikasjon ved Vågen videregående skole. Lode har selv designet logoen og den grafiske profilen til «Græla grønne greier».

Vil bruke unge for å nå unge

– Dette prosjektet er satt i gang for å jobbe mot klima- og miljømålene vi har i kommunen. Kommunikasjon er et viktig virkemiddel og de unge er en viktig målgruppe, så å ha de unge med i utvikling av innhold på sosiale medier er noe vi har tro på, sier Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger kommune.

Jane Nilsen Aalhus er miljøvernsjef i Stavanger kommune.

Deltidsstillingene ble utlyst i januar i år, og tilhører kommunens klima- og miljøavdeling. Kommunen har fått støtte fra statsforvalterens fornying- og innovasjonsmidler for å gjennomføre prosjektet.

– De skal jobbe på en måte som gjør at vi får frem gode tips og triks i hverdagen for at både innbyggere, næringsliv og kommunen kan bli mer klima- og miljøvennlige, sier miljøvernsjefen.

– Er det litt grønnvasking av kommunen?

– Nei, det er et prosjekt som skal gjøre at det er enkelt å få ut de gode historiene. I dag er det enkelt å gi beskjed til kommunen hvis man mener noe er feil, og vi vil at det skal være like enkelt å gi beskjed til kommunen hvis noe er bra.

Satser på å gå viralt

– Vi er unge vokst opp i Stavanger, vi kan medier alle sammen og dette med klima er noe som er veldig viktig for oss, sier Qvindesland.

Alle tre er ekte Stavangereksport. Qvindesland og Weberg Skipnes kommer fra Tasta, mens Live Lode er vokst opp på Våland.

– Vi vil gjøre det lettere tilgjengelig. Derfor vil vi bruke Instagram og TikTok, nettopp for å nå folk der de er, og prøve å gjøre det fordøyelig, sier Marte Weberg Skipnes.

– Vi skal liksom ikke være forskere som snakker ovenfra og ned.

I utgangspunktet skal prosjektet «Græla grønne greier» vare ut året.

Prosjektet skal i første omgang vare i seks til ni måneder.

– Men hvis det går fint og vi går viralt noen ganger, så håper vi å ta det litt lenger, sier Qvindesland.

– Så hvis dere ikke går viral får dere sparken?

– Det håper og tror jeg ikke, ler Live Lode.

– Vi er veldig, veldig gira på å få kommet i gang, legger Marte Weberg Skipnes til.

