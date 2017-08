Tre skip med drøyt 5000 lørdagsgjester

To av skipene seiler med nesten bare tyske passasjerer og for rederier som har godt ry for sine miljøprofiler. Det tredje skipet seiler med modne briter ombord. Skipenes bevegelser inn og ut av havnen kan følges på to av Aftenbladets webkamera.

Det er skipet med britiske seniorer ombord som skal ligge ved Konserthuskaien. "Saga Sapphire" ble bygget i 1981 i Tyskland. Hun er på 37.300 bruttotonn, er 199 meter lang og kan ta 700 passasjerer.

"Saga Sapphire" kommer til Stavanger fra Dover klokken 08.00 og går videre til Flåm klokken 17.00.

Til Skagenkaien kommer ”AIDAbella” fra Ulvik i Hardanger. Hun er ett av flere søsterskip i sitt tyske rederi. De er på rundt 70.000 bruttotonn og drøyt 250 meter lange og tar hver 2000 passasjerer. ”AIDAbella” ble bygget i 2008.

Hun kommer også i 08-tiden. Klokken 19 seiler hun videre til Kiel.

Det siste cruiseskipet er ett av verdens nyeste. ”Mein Schiff 6” ble døpt i juni. Hun ble bygget for TUI Cruises i Finland og er utstyrt med den nyeste teknologi som kan brukes for både å redusere utslipp og drivstoffbruk.

"Mein Schiff 6” er på nesten 98.785 bruttotonn, er 295 meter lang og kan ta drøyt 2500 passasjerer. Det er nesten bare tyske passasjerer ombord.

Se hele anløpslista her:

Lørdag kommer "Mein Schiff 6" fra Flåm til Strandkaien klokken 09.30 og blir liggende til hun klokken 19.00 fortsetter til Hamburg.

Søndag blir uten cruiseanløp i Stavanger. Mandag kommer ett stort skip.