Pasient døde på SUS etter å ha fått påvist infeksjon med legionella: – En alvorlig sak

En pasient døde etter å ha fått påvist infeksjon med legionella på SUS. Det gjøres en omfattende kartlegging for å finne årsaken.

Vi regner med at dette er et enkelttilfelle, sier smitteoverlege ved Stavanger universitetssjukehus, Jon Sundal.

– Undersøkelser gir grunn til å tro at pasienten er blitt smittet av legionella under oppholdet hos oss. Det er alvorlig og trist, sier Elisabeth Farbu, viseadministrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus i en pressemelding.

Dødsfallet skjedde tidligere i oktober.

Elisabeth Farbu, viseadministrerende direktør ved SUS

Legionellabakterier er vanlige og finnes i små mengder i naturen. Legionella finnes i de fleste vannsystemer, og smitter ikke mellom mennesker.

– Funnet knyttes til en undergruppe av legionella, som i mindre grad gir alvorlig sykdom. Når disse bakteriene gir sykdom, må det gjøres grundige undersøkelser for å finne årsaken, sier smittevernoverlege Jon Sundal.

– Trolig et enkelttilfelle

Sundal påpeker at legionellabakterier ikke er uvanlige i vannsystemet på større bygg, som for eksempel sykehus.

– Vi har hatt legionella i vannsystemet vårt i mange år, som mange andre sykehus. Vi tar prøver 4–6 ganger i året for å kontrollere at bakteriemengden er innenfor de referansegrensene som er anbefalt, sier Sundal til Aftenbladet.

Bakterien som er funnet hos den avdøde samsvarer med bakterier i vannsystemet.

Jon Sundal, smittevernoverlege SUS

– Vi regner med at smitten har skjedd hos oss og har ingen holdepunkter for at det har skjedd andre steder enn på sykehuset, sier Sundal.

– Hva vil du si til inneliggende pasienter og deres pårørende som nå er engstelige?

– Dette kan folk ta rolig. De må bare være ekstra oppmerksomme om de blir syke, får hodepine eller muskelsmerter. Dette er i utgangspunktet kurant å behandle, sier Sundal.

– Dere frykter ikke at dette er et utbrudd?

– Vi har hatt bakterien i systemet i flere år og dersom det var en oppblomstring, ville vi merket det blant pasienter. Vi regner med at dette er et enkelttilfelle, sier Sundal.

Det er ikke mistanke om ytterligere legionellasmitte på sykehuset.

– Alvorlig

– Nå går vi gjennom rutinene våre og ser om det er noe som kan gjøres bedre. Dette er noe vi må ta alvorlig, det er en alvorlig sak både for sykehuset og vedkommendes familie, sier Sundal.

SUS har gjort følgende grep:

økt årvåkenhet og utvidet testing av pasienter med alvorlig lungebetennelse

intensivere gjennomspyling av dusjer som ikke brukes regelmessig

hyppigere testing på faste steder, i dusjer og vasker, for å kunne følge utviklingen over tid.

utvidet måling av klordioksidnivået. Klordioksid tilsettes i vannet i blant annet helseinstitusjoner for å redusere legionellanivået.

Sykdomsutvikling

Legionellabakterier trives i vannforsyningssystemer som har en temperatur på 20–50 grader. Legionella smitter gjennom små vanndråper som vi puster inn, eksempelvis via damp. I sjeldne tilfeller kan smitte også oppstå ved at vann trenger ned i luftrøret, også kalt aspirasjon.

Legionella pneumophila deles inn i serogrupper. Det er gruppe 1 som er vanligst og gir mest alvorlig sykdom. I gruppe 2 til 14 vil enkelte av gruppene kunne gi sykdom hos mennesker, men som regel mildere enn serogruppe 1.

– Også i disse gruppene kan det gi alvorlig sykdom om det rammer personer som er mottakelig for det, sier Sundal.

Det er personer med svekket immunsystem som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom.