Pressekonferanse klokka 14: Monica Mæland roser studentene

Justisminister Monica Mæland åpner pressekonferansen med å rose studentene og gjennomføringen av faderukene.

Publisert: Publisert: I dag 10:21

– Vi vil anbefale bruk av munnbind eller tøymunnbind i enkelte situasjoner, i noen geografiske områder og for en begrenset tidsperiode, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Vidar Ruud

Justisminister Mæland om politiets rolle:

– Vi har ikke et smittevernpoliti i landet vårt. Politiet skal passe på ro og orden og gi råd. Det er fortsatt deres viktigste jobb.

– Politiet kommer til å slå hardere ned på ordensforstyrrelser som også utfordrer smittevernet. Politiet har også hjemmel til å straffe brudd på karantene.

– Vi bør alle følge politiets gode råd. Det gjelder ikke bare unge, det gjelder oss alle.

Mæland opplyser at permitteringsreglene også utvides slik at bedriftene nå kan permittere ansatte i 52 uker, uten å måtte gå til oppsigelser.

Helseminister Bent Høie:

– Jeg vet at mange synes det er litt tungt nå.

Han drar et sitat fra Game of thrones: The winter is coming now.

- Men husk at gjennom all erfaring vi gjør dag for dag, lærer vi litt mer om smittesporing og behandling, sa Høie.

– Men kriseforståelsen i befolkningen er ikke like god som den var i mars, sier Høie.

– Mandag blir det trangere på busser og tog. For å redusere faren for smitte oppfordrer vi flest mulig til hjemmekontor og å forskyve dagen. Det kan likevel bli vanskelig å holde enmetersregelen noen steder. Derfor anbefaler vi noen steder å brukem unnbind følgende steder:

Oslo

Indre Østfold.

Rådet gjelder i 14 dager

Barn må ikke bruke munnbind.

Barn under to år skal aldri bruke munnbind.

Ikke munnbind i Rogaland

Folkehelseinstituttet sier i en pressemelding som ble publisert under pressekonferansen at de anbefaler bruk av munnbind på kollektivreiser i Oslo og på Østlandet, men ikke i Rogaland.

Her er pressemeldingen:

Regjeringen anbefaler at folk i Oslo kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold fra mandag av bruker munnbind i kollektivtrafikken når det er fullt og umulig å holde én meter avstand. Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

– Bruk av munnbind erstatter ikke rådet om å holde minst en meter avstand til andre. Avstand beskytter mye bedre enn munnbind. Vi anbefaler munnbind som en ekstra beskyttelse når det er vanskelig å holde en meter avstand på kollektivtransport, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. – De grunnleggende smittevernrådene om å holde seg hjemme når man er syk, vaske hendene godt og teste seg hvis man har symptomer er fortsatt like viktige, sier Høie.

Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

- Du kan bruke engangsmunnbind eller tøymunnbind, enten hjemmesydde eller kjøpte. Tøymunnbind kan vaskes og brukes flere ganger, og vil være et rimeligere og mer miljøvennlig alternativ enn medisinske munnbind som må kastes etter en gangs bruk, sier Høie.

– Den beskyttende effekten av munnbind er anslått til å være 40 prosent, mens det å holde minst én meter avstand er anslått å redusere risikoen for smitte med 80 prosent. Meteren er altså viktigere enn munnbindet, påpeker han.

Barn som går på barnetrinnet (1. – 7. klasse) og de som er yngre enn dette anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

Les Helsedirektoratets anbefalinger for bruk av munnbind