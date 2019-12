Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 20. desember.

Lover å overbevise folk at riksrett er rett

Demokratene som kjemper om å bli partiets presidentkandidat i neste års valg, sa under en debatt i Los Angeles torsdag at de er for å stille president Donald Trump for riksrett.

– Min jobb er å overbevise folk om at riksretten mot Trump er riktig, sa tidligere visepresident Joe Biden i debatten. Også kandidatenes alder og klimaendringer var tema i debatten.

Strømbrudd påvirker produksjonen til Hydro

En høyspentmast som veltet 18. desember, førte til strømbrudd for Hydros bauksittgruve Paragominas i Brasil. Selskapet opplyser at de har midlertidig stanset produksjonen ved gruva.

– Produksjonen ved Hydros aluminaraffineri Alunorte har som en konsekvens blitt midlertidig redusert til mellom 50 og 70 prosent av kapasiteten for å forlenge levetiden til bauksittlagrene, skriver de i en pressemelding.

To døde i kampen mot skogbranner

To frivillige brannmenn døde og tre ble skadd da de var på vei for å bekjempe skogbranner i delstaten New South Wales i Australia.

De frivillige brannmennene kjørte i en kolonne nær byen Buxton utenfor Sydney torsdag kveld da kjøretøyer de satt i, traff et tre og rullet av veien, opplyser brannvesenet i New South Wales (NSW).

Over 55.000 kroner samlet inn til Stålsett

Over 310 givere har samlet inn over 55.000 kroner for å dekke boten den tidligere Oslo-biskopen Gunnar Stålsett fikk for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker.

Silje Haavet Golden har etter rettssaken startet opp en innsamlingsaksjon på Spleis for å betale Stålsetts bot på 10.000 kroner. Klokken 3 natt til fredag var det innsamlede beløpet på litt i overkant av 55.000 kroner.

