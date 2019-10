Starter rivingen av Øglændkvartalet

I 2005 kjøpte eiendomsinvestor Tore Lie og hans selskap Otium AS Øglænd-huset i Langgata. I 2008 år senere ble det klart at de planla 36 leiligheter i det gamle huset, og over 10.000 kvadratmeter næringslokaler. Planene var at det skulle bli et kjøpesenter.

I 2009 ble det imidlertid klart at Fylkesrådmannen og flere andre ville bevare byggene i Øglændskvartalet. Fylkespolitikerne hadde imidlertid ingen innsigelser på prosjektet, og Otium kunne starte ombyggingen av prosjektet.

I 2012 kjøpte Otium nabotomten.

Da kom nye planer for Øglændkvartalet. Tankene om et kjøpesenter var lagt bort, og Øglændkvartalet skulle bli et urbant prosjekt med mye uterom og små smau. Mulig byggestart var i 2014.

I 2013 kom ideen om hotell på området.

I 2014 kom søknaden om et 52,5 meter høyt hotell i Øglændkvartalet, men den lovlige byggehøyden i området var bare 16,5 meter.

Det ble mye debattert, og endte med at politikerne sa nei. Dermed ville Otium trekke planene om milliardutbygging ved Øglændkvartalet.

Men de snudde, og i 2015 kom enda noen nye planer. Da var hotellet i høyhuset borte, og høyden var redusert fra 15 til 7 etasjer.

Men i 2016 satte Rogaland fylkeskommune kjepper i hjulene for prosjektet. Fylkespolitikerne mente prosjektet ikke tok nok hensyn til kulturminnene og kulturmiljøet i området.

Senere i 2016 fikk SPG Øglænd, som Otium da eide 39 prosent av, lov av Sandnes kommune til å bygge et 27 meter høyt høyhus på Øglændskvartalet. To dager etterpå solgte imidlertid Otium seg ut av prosjektet, og Sparebanken vest tok over aksjeposten.

Fylkeskommunen var imidlertid uenig, og utbygger truet dermed med å trekke hele prosjektet. Tidlig i 2017 ble planene behandlet politisk for siste gang, og bystyret i Sandnes sa ja.

Fylkeskommunen ga seg ikke, og kommunen og fylkeskommunen ble ikke enige. Saken havnet dermed hos kommunaldepartementet, som ga seieren til Øglændskvartalet.

Vinteren 2018 kjøpte Kjetil Andersen og TPG aksjene til Sparebanken Vest, og nye tegninger ble presentert. Etterpå har det gått fort, og 24 leiligheter er allerede solgt. I august starter byggingen.