Hent deg et hus på Randaberg

Huset som ble bygget først i 1896 ble nylig kjøpt opp av Nina Tunge-Kvamme og hennes familie. De bestemte seg for å bygge nytt hus, men ønsket ikke å rive det som allerede sto på tomten.

– For det første vil det spare oss for store kostnader ved riving i forbindelse med at vi bygger nytt hus på tomten, disse kostnadene kan komme opp i 200.000 kr, sier Tunge-Kvamme.

– For det andre er huset riktignok gammelt og trenger oppussing, men det kan være et supert oppsussingsobjekt for de nevenyttige. Hvorfor rive og ødelegge noe som fremdeles kan brukes? Gjenbruk på denne måten gir huset nytt liv hos en ny familie, fortsetter Tunge-Kvamme.

Huset med et areal på 140 m² ble renovert i 1950 og består av ni rom. Huset består blant annet av innredet kjøkken med hvitevarer, fire soverom, bad og peis. Nytt tak kom på plass i 2012.

Det eneste du må gjøre for å sikre deg huset er å bla opp 1 krone, samt å frakte huset der du vil ha det.

Tunge-Kvamme forteller at etter seks dager på FINN.no har annonsen nesten 47.000 visninger med en enorm pågang og stor interesse.

– Vi har en håndfull seriøse interessenter, og har full tro på at dette skal gå, konstaterer Tunge-Kvamme.

Klepp spesialtransport forteller at de flytter noen hus i løpet av et år, men sier at det er stort sett verneverdige hus som flyttes. Flyttingen skjer på nattestid og vegen som benyttes stenges i samarbeid med politiet.