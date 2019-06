Lover leirskolepenger om nødvendig

En nylig vedtatt endring i opplæringsloven slår fast at alle elever i grunnskolen har rett til å reise på leirskole. Utdanningsforbundet og rektorer i Stavanger-skolen har imidlertid signalisert at det blir vanskelig å gjennomføre de lovpålagte leirskolene dersom ikke finansieringen økes.

Venstres ordførerkandidat Jan Erik Søndeland tar tilbakemeldingene på høyeste alvor og sier til Aftenbladet at han vil be rådmannen gjennomgå finansieringen av leirskolene for barna i Stavanger-skolen på førstkommende møte i kommunalstyret for finans i august.

– Dersom det viser seg at den eksisterende finansieringen ikke er tilstrekkelig, vil vi bevilge et økt lokalt tilskudd, lover Søndeland.

Egen pott

Skolene har hvert år fått tildelt en egen leirskolepott over statsbudsjettet som de har kunnet søke tilskudd fra. Regjeringen har økt denne potten med 3,5 millioner fra 2018. I statsbudsjettet for 2019 utgjør leirskolepotten 54,3 millioner kroner som skal fordeles på alle landets skoler.

– Er en økning på 3,5 millioner kroner nok, når vi vet at mange skoler ikke har arrangert leirskoler på grunn av økonomi?

– Det bør det være, sier Søndeland, samtidig som han understreker at kommunen må kunne stå i beløpene som eventuelt mangler.

– Stavanger Venstre kommer til å garantere for at elevene i skolen skal få dra på leirskole, og det skal ikke være noen billigløsning på sparebluss, sier han. De eventuelle ekstra midlene vil Venstre hente inn gjennom økt digitalisering.

– Digitaliseringen vil kanskje kunne redusere lønnskostnader i administrasjon som kan flyttes over på oppvekst og skole, sier Søndeland.

Høyre: Nok penger

Høyres ordførekandidat John Peter Hernes vifter ikke like mye med sjekkheftet som Søndeland. Han tror at det bør gå an å få til mye med de midlene som allerede er tilgjengelig. Med årskull på mellom 1500 og 1800 elever mener Hernes at stordriftsfordeler og god organisering kan gi et tilbud til elevene som ikke behøver å koste for mye.

– Ofte er det de opplevelsene som ikke er så dyre, en husker best i ettertid, poengterer Hernes. Han nevner at kommunen har muligheten til å dele på utstyr og kan samarbeide med speider og turistforening for å spare kostnader.