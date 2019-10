Ellen Karin Moen kastes ut av FNB

I en pressemelding fra styret i FNB kommer partiet med følgende begrunnelse på ekskluderingen:

«Ellen Karin Moen og Jon Hov, Sandnes, ekskluderes for å ha jobbet imot partiets interesser og satt partiet i et dårlig lys med sine handlemåter og uttalelser om personer og partiet, samt motarbeidet FNB sentralt. Sandnes kommune vil bli orientert om saken».

Samtidig bekreftes vedtaket om at reversering av ekskluderingen av Alexandra Eva Lind står ved lag, og at hun skal representere FNB Sandnes og FNB Rogaland i de neste 4 år.

I tillegg ekskluderes også Daniel Stephanek, Jan Eriksen, Elisabeth Velle Andersen og Kikki Christel Nyhagen fra FNB Oslo. Begrunnelsen er den samme som for Sandnes-representantene.

– Det har over lang tid vært uro i partiet, og vi håper nå at vi kan bruke tiden på det vi er valgt inn for å gjøre, nemlig jobbe for en best mulig politikk for våre medlemmer.

Pressemeldingen er signert av styreleder Morten Malmin, nestleder Lars Peter Endresen og styremedlemmene Stian Tjensvold og Leif Høybakk.

FNB Sandnes fikk 9,1 prosent av stemmene i kommunevalget i Sandnes, og får dermed inn fem representanter i det nye kommunestyret. De fem er Alexandra Eva Lind, Ellen Karin Moen, Per Løvaas, Arve Rosland og Arnfinn Bilstad.

Wirak: - Vi samarbeider med parti - ikke person

Sandnes-ordfører Stanley Wirak er klar på at avtalen med partiet fremdeles står ved lag selv om gruppelederen nå er ekskludert av partiet.

– Vi har gjort en avtale med partiet. Den står fast. Vi har ingen avtale med enkeltpersoner, sier Wirak.

– Hvordan påvirker denne saken arbeidet i posisjonen?

– Vi trenger sånn sett ikke FNB, for vi har flertall uten dem. Men vi tok dem med fordi folket var tydelige på dette i valget, og de står for mye av det vi står for. Nå venter jeg til jeg får beskjed fra partiet, så tar vi det derfra, sier Wirak.

– Hva syns du om hele denne saken?

– Jeg vet ikke hva det går i, og det er ikke min jobb å kommentere dette. Om det blir flere runder nå vet jeg ikke. Jeg kjenner ikke vedtektene eller bakgrunnen, sier Wirak.

Full forvirring

Per Løvaas, er nestleder i FNB Sandnes. Han er usikker på hva eksklusjonen av Moen betyr for lokallaget.

– Det er for tidlig å si hva som blir konsekvensen av dette. Jeg har ikke fått snakket med de andre i partiet om dette. Det er jo foreløpig uklart hvilken råderett FNB sentralt har over oss i Sandnes, sier Løvaas, kort tid etter at det ble kjent at Moen ikke får være en del av FNB.

– Men dersom Moen må fratre som gruppeleder, er det jo jeg som blir gruppeleder, så dette må vi avklart kjapt, legger han til.

– Hvordan stiller du deg til å samarbeide med Lind?

– Jeg kjenner ikke Lind og har knapt møtt henne. For å si det slik. Det er nok ikke hennes fortjeneste at vi fikk 9, 1 prosent av stemmene. Det er vi som har stått og frøse i Langgata som også har bidratt. I mitt hode er Lind fortsatt ekskludert fra FNB Sandnes, men er hun fortsatt en del av lokallaget, skal jeg alltid klare å samarbeide med henne, sier Løvaas.

