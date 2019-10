Politimesteren oppretter klagesak for å komme til bunns i behandling av ryggpasient

Sør-Vest politidistrikt sendte mandag ettermiddag ut følgende pressemelding:

Politimester i Sør-Vest politidistrikt Hans Vik har bestemt at det skal opprettes en klagesak for å finne ut hva som skjedde da en ryggpasient ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) ble kjørt om bord på Tau-ferja på en jekketralle torsdag i forrige uke. Saken ble omtalt i Stavanger Aftenblad mandag 14. oktober 2019.

– Politiet fikk en henvendelse fra SUS om å hjelpe med å få pasienten ut av sykehuset. Vi valgte da å kjøre ham til Tau-ferja ettersom han er bosatt på Strandalandet. Mannen ble kjørt til kaien. I avisartikkelen i Aftenbladet fremkommer det at mannen fikk hjelp av mannskapet på ferja til å komme seg på ferja, og at de benyttet en jekketralle for å få til dette. Jeg ønsker å få en klarhet i hva som nøyaktig har skjedd i denne saken, både i dialogen med SUS og i dialogen med pasienten, og oppretter derfor en klagesak for å finne dette ut, sier Vik.