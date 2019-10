Her er Emil Vatne tilbake på is etter skrekkskaden. Nå bidrar han for å øke rekrutteringen til paraidretten

JÆREN: I april – to dager før VM i kjelkehockey skulle starte – ble Emil Vatne stygt skadet i venstre underarm under en treningskamp. Torsdag var han på is for første gang etter skrekkskaden, som instruktør under paralympisk idrettsdag i Nye Loen.