Pengene strømmer inn fra alle hold til Arne Vistes videre kamp

Bare dager etter at han ble dømt, står over 500.000 kroner i et fond til Arne Vistes eventuelle anker i rettssystemet. - Et voldsomt signal om at norske myndigheter bør rydde opp i sitasjonen til lengeventende asylsøkere, mener initiativtaker.