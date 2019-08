Redningshelikopteret som veltet på Sola er reparert og flyr igjen

24. november 2017 veltet Norges nyeste redningshelikopter under oppstart og bakkekjøring på Sola mens rotorbladene var i gang. To norske piloter satt i helikopteret, men ingen ble fysisk skadet.

AW101-helikopteret fikk omfattende skader og ble sendt til fabrikken i Yeovil for reparasjon. Justis- og beredskapsdepartementet har tidligere opplyst at reparasjonene kostet 9 millioner britiske pund - noe som tilsvarer 99 millioner kroner.

Etter at helikopteret det siste året har vært gjennom omfattende reparasjoner, er helikopteret nå satt tilbake i luftdyktig stand. Helikopteret brukes for tiden til treningsflygning i England, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet til Teknisk Ukeblad.

Hittil har Norge mottatt sju av de 16 helikoptrene som er i bestilling.

To brukes til trening i England, ett er under oppgradering ved fabrikken og fire helikoptre er på plass på Sola. Etter en rekke forsinkelser er nå håpet at første AW101 skal være operativ fra desember 2019, skrev nettstedet Aldrimer.no i april.

Totalt har Norge 16 helikoptre av typen AW101 i bestilling. Helikoptrene produseres av Leonardo Helicopters, tidligere Agusta/Westland.