Det brenner fortsatt flere steder i Sokndal, og brannmannskapene har jobbet på spreng for å slukke brannen og sørge for at den ikke sprer seg ytterligere siden tirsdag ettermiddag. Men tørke og vind gjør arbeidet krevende.

Eivind Rake, tidligere brannsjef i Sandnes og førsteamanuensis i beredskap ved Universitetet i Stavanger, mener det er tre store utfordringer med slukningsarbeidet i Sokndal:

Utfordrende

– For det første er terrenget i Sokndal utrolig kupert, noe som gjør det svært vanskelig og krevende for brannmannskapet å komme til enkelte steder.

– For det andre er det mye brennbart materiale i området. I skog og kratt er det blant annet einer, som brenner svært godt. I tillegg er det knusk tørt i gress og lyng. På denne tiden av året er gresset og lyngen tørr som krutt. Før undervegetasjonen blir grønn og blomstrer er skogbrannfaren større og slukningsarbeidet mer krevende.

– For det tredje skal man frakte vann frem til stedene som brenner. Det er også utfordrende, blant annet på grunn av det kuperte terrenget.

– Alle branner er små til å begynne med

En annen faktor som har gjort slukningsarbeidet vanskelig er vindforholdene. Onsdag har det vært frisk bris 10 meter i sekundet fra øst.

– Vinden er ikke vår hjelper, uttalte Operasjoneleder ved Rogaland brann og redning, Svein Nesse, til Aftenbladet onsdag morgen.

Rake peker også på vindforholdene som en stor utfordring.

– Alle branner er små til å begynne med, men når det er mye vind og blåser blir det ekstra tørt, og det er så klart ingen fordel. Samtidig frakter vinden flammer og glør slik at det sprer seg.

Hvis brannen har trengt ned i jorda hjelper det nødvendigvis ikke med vann. Vannet følger ganger i jorda, som gjør at all jorda ikke blir våt. Dermed kan glød ligge nede i jorda og blusse opp til flammer med vinden.

– Slukningsarbeidet er ganske komplisert og det trengs store mengder med vann og ressurser, sier Rake.

Knut S. Vindfallet

Ukjent årsak

Offisielt ønsker ikke politi eller brannvesen å spekulere i årsak, men uoffisielle kilder sier til Aftenbladet at de ser for seg at det er flere branner - og med ulik årsak.

Etter det Aftenbladet har grunn til å tro er det en bråtebrann som har blusset opp igjen og kommet ut av kontroll i området ved Regefjord. Lyngbrannen ved Jøssingfjorden har mest sannsynlig ikke startet som bråtebrann, og kan derfor være påtent eller komme fra engangsgrill.

– Det er vanskelig å si sikkert hva brannårsaken er, men det er ikke unaturlig at brannen er etterdønninger fra bråtebrann eller annen bruk av ild i området.

Det er bålforbud fra 15. april til 15. september hvert år, men i enkelte kommuner kan man fortsatt søke om bråtebrenning. Sokndal er en av disse kommunene. Rådmann i Sokndal, Karl Johan Engelhart Olsen, forteller til Aftenbladet onsdag morgen at de foreløpig ikke har oversikt over søknader om bråtebrenning.

– Vi vil se nærmere på dette når brannen er under kontroll, sier Engelhart Olsen.

TIDSLINJE:

Dette skjedde tirsdag

14.11 får hovedredningssentralen Sør-Norge første melding om saken. Meldingen gikk ut på at to personer var innesperret i brann på Hellershei. Personene var to kvinner i 40- og 50-årene, og var ute å gikk tur da de havnet i gressbrannen.

– 15.15 opplyser politiet at kvinnene er hentet ut med helikopter og i sikkerhet.

–16.15 melder politiet at det ikke er kontroll på brannen, og at den spres seg vestover i retning Årstad.

– 17.03 ble en hytte ved Årstatjørn evakuert da brannen nærmet seg. Det ble startet evakuering av nedre Lauvås.

– 19.40 melder brannvesenet at ei hytte i Sokndal trolig har brent ned. Hytta befant seg ved Årstatjørn ikke langt fra Hauge i Dalane.

– 21.00 er cirka 30 boliger på Nedre Lauvås evakuert. Politiet melder at boliger på Årstad, Haneberg og Åmot vil bli evakuert.

– 22.00 forteller politiets innsatsleder, Gry Iden, at det nå ikke er helikopter med i slukkingen, siden det har blitt mørkt.

Dette skjedde onsdag

– 05.30 melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding at 30 personer fra Heimevernet er satt inn i brannslukkingen og vil bli brukt i sammen med brannvesenet. Det vil også bli satt inn tre ekstra helikoptre i brannslukkingen, disse kommer i tillegg til de tre helikoptrene som allerede er i området.

– 06.30 forteller rådmann Karl Johan Engelhart Olsen i Sokndal kommune at situasjonen fortsatt er krevende og alvorlig.

– 07.45 operasjonsleder Svein Nesse i Rogaland brann og redning forteller at situasjonen fortsatt er krevende og alvorlig.

– 08.30 er 48 boenheter evakuert.

– 09.15 opplyser rådmann i Sokndal, Karl Johan Engelhart Olsen, at brannmannskapene begynner å få kontroll på brannen.

– 12.00 vil skal nødetatene møte kommunen og ta en ny evaluering av situasjonen.