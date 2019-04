Noen steder er ilden kommet farlig nær bebyggelsen. Det er bare noen få meter mellom husveggene og det avsvidde terrenget noen steder. Her og der blåser vinden liv i ulmebranner og sender nye røykskyer ut på reise.

– Alle brannene er slukket, sier Sokndal-ordfører Trond Arne Pedersen.

– Det ser veldig bra ut, men vi er forberedt på at brannen kan blusse opp igjen, sier Sokndal-ordfører Trond Arne Pedersen.

Jan Inge Haga

Det ulmer i terrenget

Oppe på den gamle fyllingen ved Vottaskaret er Terje Tjørhom fra Flekkefjord brannvesen opptatt med etterslukking. Det ulmer kraftig i gamle flishauger. Nå sprøyter brannbilen store vannmengder utover terrenget, mens Rune Steinberg som er brannmann og maskinfører i Sokndal kommune endevender terrenget med gravemaskin.

– Vi holder på og roter i hauger med flis, for å få slukket brannen.

Tjørhom retter strålen mot utbrente hauger. Nå dynkes de varme trerestene grundig.

– Her kan det brenne i ukevis, medgir Tjørhom.

Brannene i Sokndal er under kontroll torsdag. Et område på om lag 7500 mål er svidd av.

– Branner som disse rensker godt opp, og er utelukkende bra for naturen, sier Rune Steinberg.

Han har hoppet ut av gravemaskinen for å ta det rykende terrenget nærmere i øyensyn og understreker at bråtebrenning er en del av jobben med å ta vare på kulturlandskapet.

Jan Inge Haga

Etterslukking i ukevis

Etterslukking og spredningshindring kan komme til å pågå i flere uker. Selv om det regnet onsdag kveld er det fortsatt svært tørt i de brannutsatte områdene.

– Selv om vi dynker topplaget, tørker det fort opp igjen. Regnet onsdag kveld har ikke gjort mye nytte, medgir Terje Tjørhom.

Svarte koller bølger innover Dalane. Lyng og gress er blitt flammenes rov, men enkelte steder står trassige trær i vårgrønn skrud. Her har vinden og flammene hatt for travelt til at det ble råd med å gå i detalj.

Jan Inge Haga

70 personer fra brannvesen, sivilforsvar og heimevernet var fortsatt i sving i Sokndal torsdag. Ett helikopter var stasjonert på Hauge.

Når vi møter Sokndal-ordfører Trond Arne Pedersen kan han ikke berømme innsatsen fra de frivillige mannskapene nok.

Det har ikke vært mye søvn å få de siste nettene for den travle ordføreren, adrenalinet har holdt ham våken.

– Frivillige har jobbet sammen med de profesjonelle. Bønder har vært i sving med vannvogner, den lokale kjøpmannen har holdt åpent midt på natta, det er mange som har gjort en fantastisk innsats, sier en takknemlig ordfører.