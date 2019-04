Tunnelgruppen: - Et stort svik hvis kommunen godtar kort kulvert

– Det ville vært et stort svik hvis politikerne i Stavanger nå skulle snu og likevel godta en kort kulvert på Tasta, sier Henning Stokke i Tunnelgruppen på Tasta.

– Jeg tar det for gitt at vedtatt kulvertløsning på Tasta blir gjennomført slik som forutsatt da E39 traseen var til behandling, sier han.

Befaring

Prosjektleder Tor Geir Espedal bekreftet denne uken overfor Aftenbladet at Vegvesenet jobber med en plan der en utvidet gangbru med grønne elementer skal kompensere for at kulverten ved Tasta skole forkortes.

Denne løsningen kom opp da Vegvesenet inviterte flere sentrale politikere i Stavanger med på befaring i slutten av mars, deriblant ordfører Christine Sagen Helgø.

Overfor Aftenbladet presiserer Helgø at bystyret vil få en ny sak til behandling når Vegvesenet har lagt en fullstendig sak på bordet. Samtidig sier hun at det kan bli vanskelig å få gjennomført veiprosjektet med lang kulvert og uttrykker bekymring for at prosjektet, uten en gyldig plan, kan bli fortrengt av andre vegprosjekter.

Tunnelgruppen er et innbyggerinitiativ på Tasta som opprinnelig kjempet for at E39 burde legges i en lang tunnel under hele bydelen.

Overrasket

– Vår løsning hadde gitt både lavere pris og raskere framdrift, men det var en kamp vi tapte. Opprinnelig var strekningen Smiene-Harestad beregnet å koste snaut 900 millioner kroner. Nå ligger summen på 3,6 milliarder. Jeg nekter å tro at det er lengden på denne kulverten som har drevet kostnadene så mye i været. Da blir det heller ikke riktig at miljø og oppvekstvilkår på Tasta skal være salderingsposten når det må kuttes, sier Henning Stokke.

Han er overrasket over at ordføreren uttaler seg i positive vendinger om en løsning med en kort kulvert, riktignok da med en bredere gangbru som et slags plaster på såret.

– Kompenserer ikke

– Vi har slått oss til ro med de forsikringer vi har fått fra en samlet politisk ledelse i kommunen. Vi forventer at samme politiske ledelse jobber for å finne løsninger som ikke enda en gang går på bekostning av bydelen, sier Stokke.

– Hva synes du om forslaget om å utvide gangbrua lenger sør på E39?

– Det vil ikke på noen måte kompensere for en lang kulvert. En gangbru over E39 vil være like utsatt for forurensing og støy, uansett om den er bred eller smal. Økt støy vil også kanaliseres fra kulvertåpningen og det nye Smiene-krysset.

Han utelukker ikke at Tunnelgruppen vil gjenoppstå fra dvalen.

– Hvis det nå er slik at saken er i spill igjen, må vi mobilisere nok en gang. Stavanger kommune valgte ikke engang å legge ut planforslaget med kort kulvert på høring. Skulle det nå komme opp igjen, vil det måtte settes i gang en ny og omfattende planprosess, med høring og det hele, sier Stokke.

Bydelsutvalget

Leder Guri Tysse (KrF) i Tasta bydelsutvalg er stort sett helt enig med Stokke.

– Jeg mener at vi må få på plass den lange kulverten som bydelen har blitt lovet. Dette er ikke en hvilken som helst vei. Det er europaveien, der trafikken kommer til å øke kraftig i årene som kommer, sier Tysse.

– Hva synes du om en bredere gangbru?

– Med den støyen det kommer til å bli der, vil en slik bru aldri bli noen koseplass. En bred gangbru vil heller ikke på noen måte erstatte det friarealet som Tasta mister på grunn av veiutbyggingen, sier Tysse, som ikke var invitert da Vegvesenet hadde befaring i området.

Fylkesmann vil vente og se

Det var imidlertid fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.

Fylkesmannen har tidligere varslet innsigelse dersom kulverten ble kortere enn 470 meter. Årsaken var blant annet at støybelastningen og tapet av friområder i bydelen ville bli for stort uten lang kulvert.

Nå sier Kleppa følgende.

– Vegvesenet har gjort vesentlige endringer i planene siden forrige runde. Disse har gitt grunnlag for en konstruktiv dialog mellom Vegvesenet og kommunen. Det er bra. Samtidig er det et poeng at lang kulvert har blitt langt dyrere enn forutsatt.

– Men innsigelsesgrunnlaget er vel akkurat det samme som sist?

– Vi kan ikke forskuttere nå om vi vil fremme innsigelse eller ei. Det kan vi først gjøre når den nye planen foreligger, sier Magnhild Meltveit Kleppa.