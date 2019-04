Les historien til Allis lenger nede i saken.

For Mariel Meling Østebø var ikke valget mellom kristen eller humanistisk konfirmasjon lett. Hun var usikker på hvilken retning som passet henne.

Anders Minge

– Jeg følte først at det ville være galt å ha kirkelig konfirmasjon ettersom jeg ikke tror på Gud, sier 14-åringen fra Kvernevik i Stavanger.

Flere i familien til Mariel er kristne, og ville gjerne se henne konfirmeres i kirken.

– Jeg brukte lang tid på å finne ut hva jeg ville. Jeg er jo døpt, og jeg har alltid ønsket å gifte meg i kirken. Derfor tenkte jeg til slutt, hvorfor ikke bare ta konfirmasjonen der også, sier hun.

Det var familien som overbeviste henne, likevel var valget hennes eget.

– Familien presset meg ikke. De kom med grunner for hvorfor jeg burde konfirmere meg i kirken, sier Mariel som i helgen skal konfirmeres i Sunde kirke.

På konfirmasjonsundervisningen har hun blant annet lært å reflektere, og derfor er hun så sikker på at valget hun til slutt tok, er riktig for henne. Hun har fått et nytt perspektiv på hvordan det er å være kristen.

– Jeg har lært litt om hvordan det er å leve som kristen, og det syns jeg er interessant. Det var litt som å være på skolen. Undervisningen var verken kjempemorsom eller fæl.

Anders Minge

Mariel har fått bunad i gave. Rogalandsbunaden med Jelsa-mønster er det farmoren som har brodert. Med antrekket i boks, og det meste annet klart, ser hun frem til dagen.

– Jeg er nervøs for seremonien, men jeg gleder meg veldig til festen og talene etterpå.

Selve festen skal de holde i hagehuset i Rosendal og Ramsvik kolonihage i Stavanger. Mariel har vært med å bestemme det meste.

– Jeg har valgt maten og dekorasjonene. Mormor fikk lov å velge blomstene. Hun hadde veldig lyst være med i planleggingen hun også.

Spesielt er det én ting Mariel ser frem til på konfirmasjonsdagen.

– Jeg har vært i konfirmasjoner før hvor foreldrene holder tale om livet til konfirmanten. Jeg gleder meg til talen til mamma og pappa, sier Mariel, som ser for seg at det kan bli ganske emosjonelt.

Allis Toogood Bore Hovland har aldri vært i tvil. For henne er humanistisk konfirmasjon det åpenbare.

Anders Minge

– For meg var ikke dette et stort og vanskelig valg. Jeg har mine egne meninger, og vet at jeg ikke er kristen, sier Allis.

15-åringen fra Hundvåg, i Stavanger mener familien har hatt en viss påvirkning på retningen hun har tatt.

– Familien min er heller ikke spesielt kristen. Man følger jo litt i foreldrenes fotspor, men jeg har selv kommet frem til at humanistisk konfirmasjon er det naturlige for meg, sier 15-åringen.

Ifølge konfirmanten er det der hun bor, mest vanlig å konfirmere seg i kirken. Hun er en av få i klassen som har valgt å konfirmere seg via Human-Etisk Forbund.

– Flesteparten av vennene mine konfirmerer seg i kirken. Det har ikke noe å si hvordan du konfirmerer deg egentlig. Alle jeg kjenner på min alder respekterer hverandres valg uansett, sier hun.

Anders Minge

Allis beskriver konfirmasjonsundervisningen som både morsom, innimellom kjedelig, og spennende. Og ikke minst, lærerik.

– Noen ganger føltes det litt som å være i en skoletime, men vi hadde om noen temaer som jeg er syns er interessante også. Da fulgte jeg godt med. Spesielt likte jeg da vi snakket om kritisk tenkning, sier konfirmanten.

Seremonien holdes i Stavanger konserthus. Det er tre seremonier der på lørdag. Under den første seremonien denne dagen skal Allis, sammen med nesten 70 andre konfirmanter, få kursbevis foran venner og familie. Etter seremonien skal hun videre til Rogaland teater hvor festen skal være. Allis har laget bordkort og vært med å bestemme pynt og blomster. Hun skal ha på en helt ny Rogalandbunad som farmoren har brodert.

Etter festen i teateret er de ikke helt ferdig. Hjemme i hagen blir det grilling om kvelden. Siden flere av gjestene er tilreisende, lager de det til en heldagsfest.

– Jeg gleder meg. Jeg føler det er en stor dag og er veldig spent, sier konfirmanten.