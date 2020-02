Klimaklokken på Høg-Jæren var ikke ulovlig, og nå får også Oslo sin klokke

Klokken på Høg-Jæren teller ned til 31.12.2030 for å symbolisere at det haster med å kutte klimautslippene, men klokken har mye dårligere tid for sin egen eksistens: To måneder.

Tiden renner ut for denne gigantiske klokken inne på Høg-Jæren vindpark. Den må ned om mindre enn to måneder. Flere alternative plasseringer blir nå vurdert. Foto: Pål Christensen

I Oslo skal imidlertid en lignende klokke settes opp om to-tre uker og stå løpet ut, midt i sentrum. Også det i regi av Norsk Vind As.

Men tiden tikker nå raskt ut for den 15 meter breie og 3,5 meter høye klokken på Høg-Jæren vindpark. Om mindre enn åtte uker må den være borte, slik byggesaken nå står i Time kommune.

Det var helgen for tre år siden det nye innslaget dukket opp i grenselandet mellom Time og Hå. En gigantisk digital klokke som tellet ned til 2030, året da FN mener de globale utslippene nesten må være halverte om det skal være mulig å stanse de verste konsekvensene av klimaendringene. Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030, noe som også er EUs mål.

Trengte ikke søknad

Kort tid etter ble klokken funnet veltet, etter det man antok var hærverk. Det ble også kjent at installasjonen ikke var byggesøkt.

– Nei, klokken er ikke byggesøkt, og ja, den er søknadspliktig, svarte rådmann i Time, Trygve Apeland, da Aftenbladet skrev om saken 17. januar.

Dermed hadde byggesaksavdelingen heller aldri sett eller vurdert saken. Det har de gjort nå.

– Alt er i orden, melder forvaltningssjef Nedzad Suljanovic.

Bakgrunnen er at klokken står på et regulert område, inne i vindparken. Dersom installasjoner på dette området skal stå mindre enn åtte uker, er det ikke søknadsplikt.

– Norsk Vind har skriftlig bekreftet at klokken ikke skal stå lenger, og da er det ikke en sak som vi behandler, sier Suljanovic.

Frykt ble ikke tema

Time kommune har også fått klager fra personer som mener klokken med dens budskap bidrar til frykt og skremmer barn. Men dette er en klage som man ikke finner naturlig å behandle i avdelingen for byggesaker.

Norsk Vind rykket også raskt ut og sa at saken i Time var en misforståelse. Det var aldri meningen at den skulle stå mer enn to måneder.

– Så hvor skal den nå plasseres?

– Det vet vi ikke. Vi jobber med flere alternativ, svarer prosjektleder for klimaklokka Espen Borgir Christophersen i Norsk Vind.

Han vil ikke si mer, hverken om det kommer en søknad om fast plass på hjemmebane på Høg-Jæren eller et annet sted i Rogaland.

Budskapet spres vidt

Men klokka på Jæren skal ut og frem. Den er på reklamer på TV, på flyplasser og på reklameplakater ved ulike lokasjoner. Og Norsk Vind har understreket at klokka ikke er et svar til motstandere av vindkraft.

– Den er mer en støtte til dem som er utålmodige og venter på at det skal gjøres klimatiltak. Spesielt ungdommene. Dette er et symbol på at vi stadig har dårligere tid og også et signal til politikerne, sa prosjektlederen.

Nå er det også klart at hovedstaden får sin klokke. Budskapet om at vi har dårlig tid med å gjøre noe for klimaet skal fylle en hel byvegg, på et «meget sentralt sted» i Oslo. Bruken av veggen er godkjent, og klokken kommer opp i løpet av noen uker.

-Tror ikke barn blir skremt

Det betyr også at Norsk Vind ikke bøyer av for de mange protestene mot selskapets omstridte reklamekampanje, der klimaklokkene står sentralt Forbrukertilsynet hadde tidligere mottatt 68 henvendelser på kampanjen. Deler av kritikken er rettet mot skremmende bilder og lys som kan gi barn klimaangst, opplyste direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

– Vi tror ikke at vi skremmer barn. Barn lærer om klima, er opptatt av klima og nå gir vi en påminnelse om et budskap fra FN. Men vi er i dialog med Forbrukertilsynet, sier Espen Borgir Christophersen i Norsk Vind.

