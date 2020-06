Nå skal eiere av eplehager på Bryne gjøre som i Oslo, levere råstoff til sprudlende sider

Else Gjerden er en av dem som skal bidra med epler fra sitt lille tre når også Jæren, ikke bare Ryfylke og Dalane, tar opp konkurransen med Hardanger og Sogn om å lage en lokal sider. Prosjektleder Jostein Magnussen slår fast at bare eplehagene på Bryne kan levere tusenvis av liter til den nye satsingen. Foto: Geir Sveen

Fem hageeiere har allerede meldt seg, smiler Jostein Magnussen, som i et nytt prosjekt skal sørge for at Jæren, Norges matkammer, også kommer på drikkekartet.