Solberg sier det er leit at Sivertsen trekker seg som fiskeriminister

– Jeg synes selvfølgelig dette er leit, men aksepterer hans begrunnelse, sier statsminister Erna Solberg om fiskeriminister Geir Inge Sivertsens avgang.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Erna Solberg. Foto: Stian Lysberg Solum

NTB-Caroline Ulvin Johansson, Pernille Amdahl & Johan Falnes

Statsminister Erna Solberg (H) kommenterte fiskeriministerens avgang i Statsministerens kontor. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Fiskeri- og sjømatsminister Geir Inge Sivertsen (H) ba fredag om å få fratre sin stilling. Fra Statsministerens kontor kommenterte statsminister Erna Solberg (H) Sivertsens beslutning.

– Jeg synes selvfølgelig dette er leit, men jeg aksepterer godt hans begrunnelse for dette, og har forståelse for at dette etter hvert ble en veldig vanskelig situasjon, sier hun.

Hun presiserer at det vil bli et skifte av fiskeriminister, men at Sivertsen vil fortsette som fiskeriminister til neste statsråd.

– Fikk ikke tid til å gjøre jobben

Solberg sier at hun tror Sivertsen ville blitt en god fiskeriminister, men at han ikke fikk tid til å bevise dette.

– Man kan ikke gjøre en god jobb dersom man over tid ikke får tid til å gjøre jobben fordi du må svare på andre spørsmål. Og det er den erkjennelsen som Geir Inge har tatt i dag, sier hun.

Hun presiserer imidlertid at Sivertsen ikke burde ha søkt om etterlønn.

– Det innså han også selv, og han har selv beklaget at han har utvist dårlig dømmekraft i den saken og har betalt tilbake de pengene, sier Solberg til NTB.

– Vil han nå få etterlønn?

– Etterlønn er jo et spørsmål som du må søke om. Det er regler for det, og da må man i så fall følge de reglene, svarer hun på spørsmål fra NTB.

Mistillitsforslag

SV fremmet tidligere fredag et mistillitsforslag mot Sivertsen etter stadige avsløringer om etterlønn, dobbeltlønn og styreverv i strid med stillingsinstruksen.

– Sakene om styreverv og etterlønn har tatt all fokus bort fra den jobben jeg som fiskeri- og sjømatminister ønsker å gjøre for å utvikle Norges viktigste næring, sier Sivertsen i en pressemelding.

På spørsmål til Erna Solberg under pressekonferansen fredag om hun i realiteten hadde noe valg om å la han fortsette, etter press fra flere politikere og også mistillitsforslag fra SV fredag, viste hun gjentatte ganger til at det Sivertsens egen beslutning å gå.

– Det er hans opplevelse av at det har vært umulig å jobbe som er årsaken til at han gir seg, sier Solberg, og viste til at de har ryddet opp underveis.

Fratrådt alle verv

I Sivertsens egen pressemelding opplyses det at han har fratrådt alle styreverv og beklaget søknaden om etterlønn, og betalt tilbake pengene, men opplever at sakene likevel tar all tid og oppmerksomhet.

– Da blir det vanskelig å gjøre en god jobb som fiskeri- og sjømatminister. Det har veid aller tyngst når jeg har tatt min beslutning og bedt statsministeren om å fratre, sier han.

Sivertsen tiltrådte stillingen som fiskeri- og sjømatminister den 24. januar i år.

Publisert: Publisert: 28. februar 2020 18:19 Oppdatert: 28. februar 2020 19:13