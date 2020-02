Solberg: – Jeg aksepterer Sivertsens begrunnelse

– Jeg synes selvfølgelig dette er leit, men aksepterer hans begrunnelse, sier statsminister Erna Solberg om fiskeriminister Geir Inge Sivertsens avgang.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Erna Solberg. Foto: Stian Lysberg Solum

NTB

Fiskeri- og sjømatsminister Geir Inge Sivertsen (H) ba fredag om å få fratre sin stilling. Fra Statsministerens kontor kommenterte statsminister Erna Solberg (H) Sivertsens beslutning.

– Jeg synes selvfølgelig dette er leit, men jeg aksepterer godt hans begrunnelse for dette, og har forståelse for at dette etter hvert ble en veldig vanskelig situasjon. Samtidig har jeg lyst til å si at Geir Inge ville blitt en veldig god fiskeriminister, med den bakgrunnen han har og den evnen han har til å jobbe med andre folk, sier Solberg.

Hun presiserer at Sivertsen vil fortsette som fiskeriminister til neste statsråd.

SV fremmet tidligere fredag et mistillitsforslag mot Sivertsen etter stadige avsløringer om etterlønn, dobbeltlønn og styreverv i strid med stillingsinstruksen.

– Sakene om styreverv og etterlønn har tatt all fokus bort fra den jobben jeg som fiskeri- og sjømatminister ønsker å gjøre for å utvikle Norges viktigste næring, skriver Sivertsen i en pressemelding.

Sivertsen tiltrådte stillingen som fiskeri- og sjømatminister den 24. januar i år.

Publisert: Publisert: 28. februar 2020 18:19