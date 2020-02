Dette skjer i dag

Mulig hjemreise for sandfaste nordmenn

Natt til mandag var det fortsatt uklart når over 2.000 værfaste nordmenn på Kanariøyene kan komme seg hjem, etter at flyplasser der stengte etter sandstormer lørdag og søndag.

Den spanske flyplassoperatøren Aena opplyste like over midnatt at alle flyplasser på Gran Canaria er åpnet igjen. Flyplassen på Tenerife er fortsatt stengt. SAS og Norwegian har i helga kansellert alle avganger til og fra ferieøya, og SAS opplyste søndag at deres fly tidligst kan gå mandag.

Hvorfor får vi færre barn i Norge?

Forskerne bak rapporten «Fallende fruktbarhet i Norge» presenterer ny statistikk og forskning på et åpent fagmøte.

Fødselstallene stuper, mye fordi mange menn ikke har lyst på flere barn, skriver Klassekampen. Menn bekymrer seg mer for at barn gir økte utgifter. Kvinner ønsker seg i snitt 2,36 barn, mens menn ønsker seg 2,09 barn, viser undersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Statsministeren møter Ghanas president

Statsminister Erna Solberg møter Ghanas president Nana Akufo-Addo igjen. Tema for møtet er blant annet deres felles oppgave med å lede FNs pådrivergruppe for bærekraftmålene.

De skal også diskutere styrking av næringslivssamarbeidet mellom Norge og Ghana, mattrygghet og forvaltning av havet. Statslederne skal ha en felles pressekonferanse.

Rettsmøte: USA vil ha Assange utlevert

Amerikanske myndigheter skal i en britisk domstol mandag argumentere for hvorfor de mener WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange må utleveres til USA.

USAs regjering vil stille Assange for retten for spionasje. Hvis 48-åringen blir dømt i henhold til tiltalen, risikerer han fengsel i opptil 175 år.

Trump på besøk i India

President Donald Trump ser fram til å få en kongelig mottakelse når han mandag innleder et to dager langt besøk hos statsminister Narendra Modi i India. Modi står med sin nasjonalisme Trump nær. Indiske myndigheter håper 100.000 mennesker møter opp, mens Trump, som er kjent for å være opptatt av store folkemengder, forventer mer.

– Modi fortalte meg at det kommer til å være 7 millioner mennesker langs gatene fra flyplassen til stadionet, sa Trump tirsdag. Deretter økte han det forventede tallet til 10 millioner torsdag.