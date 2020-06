Bymiljøpakken: Fremdriftsplan for gransking av gigant-overskridelse sprekker - rapport først i september

Gigant-overskridelsene for fv 505 Skjæveland- Foss-Eikeland skal granskes av et internasjonal revisjons- og rådgivningsselskap. Styringsgruppen for Bymiljøpakken fikk fredag opplyst at rapport ikke kan leveres før ferien som forutsatt.