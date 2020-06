Her ruger måken, midt i rundkjøringen på Sunde

Hvorfor ruge i trær når du kan ruge i en rundkjøring?

Fiskemåken er rødlistet og fredet, så å prøve å ta livet av den kan føre til ileggelse av en bot. Foto: Jarle Aasland

Tollef Jacobsen Journalist

Etter at Aftenbladet publiserte denne saken har lesere opplyst oss om at reiret, etter fire dager, er fjernet.

Flere bilister har lagt merke til at en fugl har flyttet inn midt i en rundkjøring på Sunde.

Sakker du ned farten – noe du også skal gjøre på vei inn i en rundkjøring før du gasser på vei ut – og tar den nærmere i øyesyn, vil du se at det er en fiskemåke som ligger der og ruger.

Fakta Fiskemåke Fiskemåke er en fugleart i måkefamilien. Fiskemåka hekker over hele landet, og bestanden har gått betydelig tilbake i skjærgården i Sør-Norge. Den er en av landets minste måker, og er rødlistet og fredet fra 2010. Denne fuglearten har merket et tilbakefall på 80 til 90 prosent i antall måker. Fiskemåkene legger reiret på bakken, gjerne ute på skjær og øyer der det finnes, men også i trær og på bygninger og andre menneskeskapte konstruksjoner. Generelt er enkeltpar og kolonier av fiskemåker i urbane strøk blitt mer vanlig etter hvert som skjærgård og strandsone blir mindre tilgjengelig for slike fuglearter. Kilde: Store norske leksikon Les mer

Norske hekkende fiskemåker veier normalt 300–480 gram. Voksne fugler har hvit underside, rygg og vinger er gråblå, og vingespissen er svart med hvite flekker ytterst. Foto: Jarle Aasland

Bevisst valg av måken

Fiskemåken er et vanlig syn på Vestlandet, især i Stavanger- og sandnesregionen. Måker er altetende, så bykjernene er spesielt populære steder for denne måketypen-

Når hekketiden kommer, har likevel måkene behov for et trygt sted å være, og på Sunde har valget altså falt på en rundkjøring.

– At måker gjør slike rare ting henger sammen med den gradvise urbaniseringen de siste 50 årene, sier Alf Tore Mjøs ved Museum Stavanger.

Han er over gjennomsnittet interessert i fugler og omtales som den lokale eksperten på måker i Norsk Ornitologisk Forening.

Mjøs deltar dessuten i et prosjekt som driver med forskning på fugler i urbane miljøer. Han sier til Aftenbladet at når måken klargjør redet i en rundkjøring, er det gjerne et bevisst valg fra måkenes side.

– De planlegger hvor det vil være mest sikkert å bygge et reir, i beskyttelse fra rovdyr, eksempelvis katter, og mennesker. Å bygge det i en rundkjøring vil dermed skape avstand til potensielle farer.

Når egget er lagt, ruger måken på det i cirka én måned før det klekkes.

En fugleunge som klekkes rundt denne tiden vil altså prøve å begynne å fly i midten av juli.

– Et slags system

Det er vanlig at måkene lager seg reder i nærheten av bysentrum, men at de også drar ut på bøndenes åkrer for å finne meitemark til ungene.

– Måker har per definisjon ikke en rolle i økosystemet, men de yter sin del i området de bor. I storbyene fungerer de som en form for renovasjonsvesen i gatene. De hjelper også bøndene med å ta insekter som er skadelige for grønnsakene de sår. Det skaper dermed et slags system for dem, sier Mjøs.

Insekter som stankelbein, som står på fiskemåkens meny, er ofte til sjenanse for bøndene. Disse tas som regel av et sprøytemiddel fra bonden, men måkene fjerner insiktene på en naturlig måte ved å spise dem.