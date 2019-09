Fant nærmere en million overgrepsfiler hjemme hos rogalending

Én dag er satt av til rettssaken mot en mann tidlig i 30-årene som er siktet for oppbevaring av 840.000 overgrepsfiler. Ifølge siktelsen, som er tatt ut av konstituert statsadvokat Thale Thomseth, skal deler av overgrepsmaterialet være svært grovt og vise seksuelle overgrep mot barn.

Siktede har erkjent straffskyld og samtykket i at saken mot ham avgjøres ved tilståelsesdom. Dette er besparende og vil gi strafferabatt.

Normalt blir tilståelsessaker behandlet av dommeren alene. Når foreslått straff overstiger seks måneders fengsel, vil partene likevel møtes i retten.

En tilfeldighet

Konstituert statsadvokat Thomseth har foreslått en straff på to års ubetinget fengsel.

Politiet kom over overgrepsmaterialet ved en tilfeldighet. I 2016 ble det funnet mindre mengder narkotika på siktede. Narkotikabesittelsen førte til at det ble besluttet å ransake hjemme hos ham.

I mannens hjem fant ikke politiet mer narkotika, men store mengder overgrepsmateriale. Da det halvannet år senere ble gjennomført en ny ransaking på adressen, ble det funnet enda mer.

Bildene og filmene var lagret på én datamaskin og fire harddisker. Utstyret blir i siktelsen påstått inndratt.

Tar sin straff

Mannens forsvarer, advokat Pål Oskar Minde i Link Advokatfirma, sier til Aftenbladet at hans klient er innstilt på å ta sin straff.

– Min klient visste at det var ulovlig å laste ned dette materialet. Likevel gjorde han det. Saken har vært og er svært tung for ham, sier Minde.

Samtidig som siktede må møte i retten anklaget for oppbevaring av overgrepsmateriale, har han anmeldt en mann for seksuelle overgrep. Siktede sier at denne personen forgrep seg på ham flere ganger da han var yngre.

Jan Inge Haga

Overgrepssaken ligger nå hos statsadvokaten, som har tiltalekompetanse i denne typen saker.

Ingen frifinnelsesgrunn

Ifølge siktelsen skal mannen tidlig i 30-årene ha lastet ned overgrepsmateriale i en periode på nærmere ti år. Aftenbladet får opplyst at det faktisk dreier seg om mer enn 840.000 filer, men at politiet til slutt satt strek for gjennomgangen.

– Det er et omfattende beslag. Min klient har erkjent at han over år samlet på slike bilder og filmer. Når en samler over år kan det bli store mengder, sier advokat Minde, som samtidig understreker at hans klient ikke er siktet for selv å ha begått overgrep.

– Alt det ulovlige han har gjort, har han gjort bak en skjerm, sier forsvareren.

At klienten selv mener seg utsatt for seksuelle overgrep, mener Minde kan være et bakteppe for situasjonen han har havnet i.

– Det er ingen frifinnelsesgrunn, men det kan være en forklaring på hvorfor min klient har lastet ned dette materialet, sier han.

Felt av ett bilde

Noen dager før Mindes klient må møte i retten vil en mann tidlig i 40-årene få anledning til å forklare seg i en liknende sak. Mannen, som også han er bosatt i Sør-Rogaland, er siktet for oppbevaring 125.000 filer som viser seksuelle overgrep mot barn.

Politiet kom på sporet av ham etter å ha mottatt tips fra en internasjonal organisasjon som jobber for å forhindre nettbaserte overgrep mot barn.

Organisasjonen ble oppmerksom på mannens IP-adresse i forbindelse med nedlastingen av et overgrepsbilde.

Politiadvokat Christine Kleppa, som har tatt ut siktelsen i saken mot mannen, sier til Aftenbladet at den ulovlige nedlastingen skal ha startet i 2005. Overgrepsmaterialet ble funnet hjemme hos mannen i fjor sommer.

Kristian Jacobsen

Advokat Kjersti Jæger, som er siktedes forsvarer, har ingen kommentarer til saken utover at klienten hennes har erkjent forholdet.

Også i denne saken er foreslått straff to års ubetinget fengsel.

