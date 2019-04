Mange fluer i en smekk på skoletomta på Storhaug

Stavanger kommune starter nå arbeidet med å lage reguleringsplan for et kvartal i Storhaug bydel i Stavanger, det så kalte Lervig skole- og sykehjemskvartalet.

Kvartalet skal inneholde skole, barnehage, kontorlokaler, butikk og idrettshall. I anledning oppstart inviterer kommunen til et åpent møte onsdag 10. april.

Skolen som planlegges skal ha plass til 630 elever.

Lervig sykehjem er allerede innflyttet i det aktuelle kvartalet mellom Haugesundsgata og Ryfylkegata.

Lover skole til 2022

I oktober i fjor ønsket rådmannen i Stavanger å utsette Lervig skole til 2023. Flertallspartiene kom da med en felles pressemelding der de understreket at skolen skal stå ferdig i 2022.

«For flertallspartiene har det også vært viktig å la skolen bli et utstillingsvindu som smartbyskole og at vi skal bygge en unik skole både i forhold til arkitektur og utvikling av uteområdene» het det i pressemeldingen fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Pensjonistpartiet.

Mange fluer i én smekk

En mulighetsstudie for området ble lagt fram for kommunens romprogram-komité i fjor. Siden en rekke bygninger skal på plass, var den opprinnelige planen å dele utviklingen av kvartalet opp i to byggetrinn.

I første byggetrinn skulle skole, idrettshall og barnehage bygges ut. I handlings-og økonomiplan 2019–22 er det avsatt midler til disse formål. I byggetrinn to skulle så kontorlokaler og dagligvarebutikk følge.

Nærmere utredning har imidlertid vist at det ikke er mulig å dele opp i to byggetrinn.

Rådmannen forklarer det slik: «Summen av rammebetingelsene gjør at skole og idrettshall ikke kan realiseres uten at det samtidig bygges parkeringskjeller under tiltenkt areal for fremtidig nærings-/ barnehagebygg i sør.»

Rådmannen mener en helhetlig utvikling av området vil bidra til bedre økonomi og løsninger som fungerer godt sammen.

Marie von Krogh

Mer midler må settes av

Kommunalstyret for miljø og utbygging fikk saken til behandling tirsdag kveld, og gikk inn for rådmannens innstilling.

– Det er nesten rart at rådmannen la fram et alternativ med to byggetrinn. Det vil være komplisert og fordyrende, sier Per A. Thorbjørnsen (V).

Han sier vedtaket ikke vil bety forsinkelse av Lervig skole.

Det er foreløpig ikke avsatt midler til bygningene som var tiltenkt et byggetrinn to i handlings-og økonomiplanen.

– Men det kommer vi tilbake til. Dette skal ikke stå ferdig i morgen, vi har fortsatt tid, sier Thorbjørnsen.

Rådmannen skriver i sin innstilling at estimert kostnad for full utbygging av planområdet utredes videre og vurderes innarbeidet i handlings og økonomiplan 2020-2023.