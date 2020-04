Mistenker at 30-åring og 19-åring medvirket psykisk til drapsforsøk

Tre menn (19, 21 og 30) er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette på en mann på Vigrestad. Tirsdag ble de to eldste av de siktede varetektsfengslet i henholdsvis to og fire uker.